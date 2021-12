Sju norske kandidater klare til nordisk matkamp

I mars 2022 møtes de ypperste innenfor nordisk mat- og mathåndverk for å kåre de beste i sju kategorier. Vi har stor tro på de norske representantene, som har en stor bredde, er bærekraftige og trekker fram genuint nordiske smaker, håndverksmetoder og råvarer.

I Norge kom det inn rekordmange 110 nominasjoner. Den norske juryen har bestått av matskribent Andreas Viestad, bonde og osteprodusent ved Tingvollost, Kristin Waagen, og Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening.

Det er også de som skal framsnakke de norske kandidatene i den nordiske juryeringen i mars.

Disse skal representere Norge

Nordisk mat råvareprodusent: Gulløye fra Nord-Norge: Potetsorten er rendyrket til det nordnorske klimaet, og får sollys døgnet rundt i vekstsesongen. Det er med på å gi Gulløye sitt særpreg. Produsentorganisasjonen Ottar har løftet poteten fram.

Nordisk matgründer: Dybvik Klippfisk: Dybvik har tatt en gammel norsk tradisjon for klippfisk, som normalt ble solgt i store kvanta og krevde mye forberedelser, og gjort det om til en utbredt delikatesse som også er lett tilgjengelig, både i mindre pakninger, ferdig utvannet og som ferdige retter.

Nordisk mathåndverker: Undredal Stølsysteri: Undredal i Sogn er et av få steder i Norden som har en ubrutt tradisjon med seterdrift og ysting av geitemelk. Stølsysteriet er kompromissløse, og kvalitet er ikke bare er relatert til tekniske kriterier, men til dyrehelse, jordsmonn, plantevalg og beitelandskapet.

Matformidler for nordisk mat: Norges Bygdekvinnelag: NBK er nominert til Embla for arbeidet organisasjonen gjør med å formidle kunnskap om tradisjonsmat i Norge og bærekraftig bruk av matressursene.

Nordisk mat til mange: Ringsaker kommune: Kommunen jobber tett med lokale produsenter og næringsmiddelindustrien for tilrettelegging for utstrakt bruk av lokale råvarer. Barn og unge et forhold til lokal matproduksjon, og eldre og syke får servert lokal mat der en kan fortelle om hvor i nærområdet maten kommer fra.

Nordisk matdestinasjon: Kvitnes Gård: Gården i Vesterålen tilbyr hyperlokal mat i verdensklasse og overnatting i eventyrlige omgivelser. Råvarene som tilberedes på restauranten kommer hovedsakelig fra gården med egen hage og egne dyr, og ingenting kommer inn på Halvar Ellingsen sitt kjøkken hvis det ikke er bærekraftig.

Nordisk mat til barn og unge: Geitmyra Credo: Matkultursenteret bruker matglede til å lære barn og unge å bli glade i mat som gjør dem godt og lære dem om maten i et helhetlig perspektiv – fra jord til bord. At Credo-sjef og kokk, Heidi Bjerkan, velger å satse på barn og unge, viser hvor dedikert hun er.

Styrker felles matidentitet

– Med matprisen Embla styrker vi den felles nordiske matidentiteten og hyller folka bak maten. Jeg har stor tro på de norske kandidatene, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

Norges Bondelag er vertskap når prisene deles ut i Oslo 11. mars 2022. Dette er tredje gang Embla Food Awards holdes.

– Den nordiske maten har dominert i restaurantverden de siste par tiårene. Nå er det forferdelig viktig at den også er relevant for barn og unge og forbrukere. Det er en nøkkel for at produsenter kan utmerke seg og finne sin stolthet og hva de er best på, sier Andreas Viestad.

– Øker stoltheten

Embla er med på å øke stoltheten og anerkjennelsen av det vi driver med, i Norge og Norden, mener jurymedlem Kristin Waagen, bonde og osteprodusent ved Tingvollost.

– De nordiske landene deler mange mattradisjoner og bruk av råvarer. Å øke oppmerksomheten om dette, er med på å heve bevisstheten og status, sier jurymedlem Dag Terje Klarp Solvang.

De nominerte har blitt vurdert ut fra kriterier som bærekraft, inspirasjon, originalitet, ærlighet og ikke minst gjenkjennelig nordisk. Tidligere vinnere er blant andre Geitmyra Matkultursenter, Claus Meyer, Bondens Skafferi og Reko Finland.