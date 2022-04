Sju millioner mennesker dør hvert år av luftforurensing

Et rekordhøyt antall byer overvåker nå luftkvaliteten. Målinger fra de over 6 000 byene i 117 land viser at innbyggerne stadig puster inn usunne nivåer av fine partikler og nitrogendioksid.

– Luftforurensningen tar årlig livet av over sju millioner mennesker, fastslår WHOs direktør for folkehelsespørsmål Maria Neira.

Fint støv kan komme inn i lungene og blodet, påvirke luftveiene, øke faren for astma og gi skader på hjertet og blodårer. Slike skader kan for eksempel føre til hjerneslag.

For fire år siden ga WHO ut en tilsvarende rapport. Den gangen fant de ut at over 90 prosent av verdens befolkning var berørt. Men siden har FN-organisasjonen senket grensene for forurensning som påvirker mennesker.

– Vi har fått økt kunnskap om at selv lave nivåer av ulike typer luftforurensning kan gi betydelige helseskader. Det er uakseptabelt at millioner av mennesker fortsatt dør eller mister år med god helse som følge av skader vi vet kan forebygges og forhindres, understreker Neira.

FN peker på at det er store forskjeller mellom rike og fattigere land og regioner. I høyinntektsland oppfyller 17 prosent av byene WHOs retningslinjer for svevestøv. i Lav- og mellominntektsland oppfyller bare én prosent av byene disse retningslinjene.

Mens partikkelforurensning er langt større i fattigere land, viser målingene at de fleste byene har problemer med nitrogendioksid. Den dårligste luftkvaliteten er målt i de østlige Middelhavs- og Sørøst-Asia-regionene og i Afrika. (NTB)