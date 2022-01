Sjømateksporten passerte 120 milliarder kroner i 2021

Totalt eksporterte Norge 3,1 millioner tonn sjømat til en verdi av 120,8 milliarder kroner i fjor. Det er rekord i både volum og verdi og tilsvarer 42 millioner måltider hver eneste dag gjennom hele året, skriver Norges sjømatråd.

– 2021 ble nok et eventyrlig eksportår for norsk sjømat. Vi er i den svært gunstige posisjonen at vi har produkter som hele verden vil ha - også i krisetider. Det har resultert i etterspørselsvekst, rekordvolum og en total eksportverdi som Norge aldri har opplevd før. Det er imponerende og viser at norsk sjømat er en av våre viktigste framtidsnæringer, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Passerte tre millioner tonn

Sjømateksporten 2021 bød på mange rekorder. For aller første gang passerte det totale eksportvolumet tre millioner tonn. Det ble en solid eksportrekord for blant annet laks, kongekrabbe, snøkrabbe og makrell.

Verdiøkningen var på hele 15,1 milliarder kroner, eller 14,3 prosent, sammenlignet med året før. Den gamle verdirekorden fra 2019 på 107,2 milliarder kroner ble slått med 13,6 milliarder kroner, eller 12,7 prosent.

I desember ble det eksportert sjømat for 12 milliarder kroner. Det er ny rekord for denne måneden.

Annonse

– Gjennom et utfordrende år har sjømatnæringen levert fantastiske resultater. Regjeringen har svært høye ambisjoner for sjømatnæringen. Sammen med alle de dyktige fagfolkene i sjømatnæringen skal vi fortsette å arbeide for videre vekst i eksporten av klimavennlig mat, mer aktivitet langs kysten og nye rekorder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Mer enn doblet på ti år

Sjømat er den av Norges store eksportsektorer som har hatt størst vekst. På ti år har verdien mer enn doblet seg, fra 47,7 milliarder kroner i 2012 til 120,8 milliarder kroner i 2021.

Slik var sjømateksporten, fordelt på eksportverdien av de største artene og sammenlignet med året før: Laks 81,4 milliarder kroner (+16 prosent), torsk 9,8 milliarder kroner (+2 prosent), makrell 5,9 milliarder kroner (+18 prosent) og sild 4,2 milliarder kroner (+11 prosent).

– Koronapandemien preget også eksportåret 2021 og ga endringer i alt fra handlemønstre til transport og vareflyt. At det likevel blir eksportrekord både i volum og verdi, skal hele den norske sjømatnæringen ha æren for. Norsk sjømat har en sterk global posisjon, et godt omdømme og scorer høyt på viktige drivere som bærekraft, smak, tilgjengelighet, sunnhet og helse, sier Renate Larsen.