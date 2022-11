Sivertsen AS starter med Lindner

Bedriften Sivertsen AS på Ålgård starter import av de Østerrikske traktorene. Lindner er populære i hjemmemarkedet, og leverer både konvensjonelle traktorer samt mer spesialiserte alpetraktorer og transportere, skriver traktor.no.

Traktormerket har de senere årene ikke hatt noen ordinær importør i Norge. Ifølge den Sivertsen AS, bygger Lindner rundt 12–1500 traktorer pr. år.

Traktorene fra Lindner inneholder mye kjent teknikk. Motor fra Perkins pares med manuelle, powershiftbaserte eller trinnløse transmisjoner fra ZF. Hydraulikkomponenter som pumper og lignende kommer fra Bosch.

Annonse

Et litt særegent grep Lindner har tatt, er at de tilbyr firehjulsstyring, altså styring på bakakslingen. Dette gjør at traktorene får en svært god venderadius, og at de egner seg ekstra godt til bruk i bratt terreng.

Importøren venter de første traktorene til Norge sommeren 2023.