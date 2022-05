Sitkagran med storskala inntreden i norsk natur

Store deler av Vestlandet og Nordland bærer preg av den grønne kjempen. Det som er så spesielt med sitkagran er at et tre lett kan bli over 50 meter høyt. I Nord-Amerika, der sitkagran stammer fra, har enkelte trær blitt målt opptil 75 meter, skriver Universitetet i Oslo (UiO).

– I Midt-Norge og Trøndelag har vi derimot ikke særlig innslag av sitkagran. Det er fordi det er så mye vanlig gran i området fra før, sier økolog Julien Vollering.

De første sitkaplantene ble satt ut på 1950-tallet, som en del av skogreisingen. Det skjøt ordentlig fart i de tre påfølgende tiårene da man så hvor raskt den vokste og hvor produktiv denne arten var.

Skygger for skogbunnen

Sitkagranen blir lett veldig dominerende på grunn av høyde og volum.

– Når man går inn i et sitka-plantefelt, er det lite annet som vokser der fordi den er så kraftig i vekst at den skygger for skogbunnen under, sier Vollering som nylig tok doktorgraden sin ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Vollering har sett nærmere på hvordan vi kan forutsi hvordan nye arter i Norge kommer til å utvikle seg og spre seg. Avhandlingen tar utgangspunkt i sitkagran.

Ifølge professor Rune Halvorsen ved Naturhistorisk museum er dette svært viktig kunnskap.

– Vi har absolutt behov for å bedre predikere hvordan sitkagranen kommer til å spre seg i Norge. Sitkagranen fortrenger alt mulig annet der den får godt fotfeste, og det knytter seg stor usikkerhet til dens evne til å spre seg, sier Halvorsen til Titan.uio.no.

Føringer for skogen som finnes

Nylig foreslo Miljødirektoratet endringer i forskrift om planting av utenlandske treslag til skogbruksformål. I forslaget kan skogeiere fremdeles få lov til å plante sitkagran, lutzgran og andre utenlandske treslag. Det har skapt diskusjoner.

– En sitkagran kan bli opptil 500 år gammel, og store deler av sitkatrærne i Norge har mange produktive år foran seg før de skal hugges. Selv om det ikke blir plantet en eneste sitkagran framover, så pågår det nå en prosess der sitkagran gjør en storskala inntreden i norsk natur, forklarer Vollering.

Etter å ha kikket nærmere på den grønne kjempen, mener Vollering at vi mangler et langtidsperspektiv på forvaltningen av granen.

– Vi kan ikke bare tenke på situasjonen her og nå, sier Vollering som mener det bør være konkrete føringer for den skogen som allerede finnes.