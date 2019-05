Singapore Airlines skal servere dansk gårdsost

Ostene fra gårdsmeieriet skal serveres kunder på businessclass til selskapet, skriver mejeri.dk i Danmark.

Singapore Airlines har base i Singapore. Det trafikkerer en lang rekke ruter i Asia så vel som til og fra Europa og Amerika.

Selskapet betraktes som et av verdens beste og har vunnet en lang rekke priser.

Comendante har vært prøveost

Osten Comendante fra Sønderhaven Gårdmejeri på Jylland har blitt servert i vel et halvt år ved flyvninger hos Singapore Airlines.

Det var en suksess, og nå skal samarbeidet utvides. Gårdsmeieriet skal levere spesialproduserte oster til flyselskapet basert på ønsker fra selskapets passasjerer.

– Det blir veldig spennende å arbeide mer sammen med Singapore Airlines, for dermed kommer våre oster langt avgårde og ut til mange mennesker, sier Preben Ørum til mejeri.dk.

Han og kona, Marianne Ørum, eier og driver Sønderhaven Gårdmejeri.

Må ikke være for hard

Gårdsmeieriet er det eneste i Danmark der melkekyr og meieri ligger side om side. Dét, og meieriets størrelse, gjør dem omstillingsvillige og fleksible, så de kan etterkomme flyselskapets krav til ostene, skriver mejeri.dk.

Sønderhaven skal levere ostene i pakninger på 150 gram.

– Osten skal være enkel å håndtere for flypersonalet. Den må den ikke være for hard, for den skal kunne håndteres med de knivene som er tillatt å bruke på et fly, sier Preben Ørum.