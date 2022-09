Sertifisert for EU-kontroll på traktor

I 2023 kommer det nye påbudet om EU-kontroll for traktorer konstruert for hastigheter over 40 kilometer i timen, registrert 1. juli 2005 eller senere.

De siste ukene har landbruksmekanikere fra en rekke selskaper sittet på skolebenken i den splitter nye FK-skolen på Gardermoen.

Magnus Haugen Evenstuen og Kjetil Johansen fra Lena er to av en rekke Felleskjøpet-ansatte som nå sertifiseres til å ta periodisk kjøretøykontroll på traktor. De var også noen av de første elevene på den nye FK-skolen.

– Vi er jo ikke vant til å sitte rolig på skolebenken og høre på teori, så akkurat det var litt krevende. Samtidig er dette svært interessant, og det er stas at vår avdeling på Lena vil være klar til å gjennomføre EU-kontroller, sier Kjetil Johansen.

Nå er han og kollega Magnus sertifisert til å gjøre EU-kontroll på traktorer. Til sammen vil 21 avdelinger i FK Agri få dette på plass før det nye påbudet innføres neste år.

PKK-kurset er utviklet av Bilkurs Rogaland, etter forespørsel fra Traktor- og landbruksimportforeningen (TLIF). De første kursene ble avholdt på Klepp tidligere i år. Senere i høst flyttes kurset til Trondheim. (NTB)