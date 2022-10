Dette er konklusjonene fra Grytten

Ekspertutvalget har i dag overlevert sitt grunnlag for en sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Ola Honningdal Grytten, som har ledet utvalget, sa blant annet at jordbruket i snitt ikke gir avkastning på arbeid og kapital som er vanlig.

– Vi viser at jordbruksdrift i gjennomsnitt ikke gir markedsmessig avkastning til både arbeid og kapital. Det har vært viktig for oss å være ærlig på å vise, for hvis vi gjør beregninger der vi sjablongmessig setter inn krav til egenkapitalavkastning eller arbeidsavkastning, så går regnskapet på en måte ikke opp. Du får ikke, med gjennomsnittsbetraktning, nok avkastning av jordbruket til å gi normalavkastning til både arbeid og kapital, sier Ola Honningdal Grytten.

Rapporten er levert til landbruks- og matminister Sandra Borch, og skal deretter ut på tre måneders høring.

– Det er verdt å vite, at bønders totale inntekt er minst på nivå med befolkninga forøvrig. Men, minsteparten av den inntekta kommer fra jordbruket. Bønder tjener på andre ting enn jordbruket i veldig stor grad. Det er jobb, og det er næringsinntekt, sier Grytten.

Arbeid og kapital

Mange har tatt til orde for å skille avkastning på egenkapital og arbeid når man beregner bondens inntekt, men det vil ikke utvalget.

– Utvalget mener at jordbruket er en næring som består av bedrifter. Det er ikke bare noe vi mener, sånn er det. Bedrifter tjener penger på avkastning av arbeid og kapital, helt uavhengig av om det er jordbruk eller andre næringer. Det gir overskudd, og det kan man leve av, sier Grytten.

– Vi mener at årsresultat før skatt, som er noenlunde likt vederlag til arbeid og egenkapital, er det relevante resultatmålet også for jordbruksdrift. Hvis vi sier at jordbruksdrift skal ha et helt annet resultatmål enn alle andre selvstendige bedrifter, blir det annen bedriftsøkonomisk tenkning for jordbruket enn for alle andre. Det blir helt nye prinsipp, hvis vi skal gjøre det, sier han videre.

Grytten mener det ville være i strid med bedriftsøkonomisk tenkning, om det skulle skilles ut.

– Egenkapitalavkastninga for en bonde, hva med den? Man kunne plassert den en annen plass, og hatt avkastning på den. Ja, det kunne man, det kunne enhver bedrift også ha gjord. Men i enhver bedrift er det slik at inntekta kommer av avkastning på egenkapital og arbeid, og derfor mener flertallet at vi ikke kan trekke det fra som en kostnad for jordbruket. Det ville være i strid med prinsipp for alle andre selvstendige næringsdrivende, sier Grytten.

Disens

Her tok utvalgsmedlem Håvard Bjørgen dissens.

– Mindretallet, Håvard Bjørgen, han mener at det skal beregnes en kostnad for avkastning for egenkapital, som skal trekkes fra bondens inntekt. Resten av utvalget var uenig med ham i det, sier Grytten.

Utvalgets flertall mener det er opp til partene i jordbruksforhandlingene å avgjøre hvilke grupper som skal sammenlignes, og hvor mange timer som ligger i et årsverk. Flertallet i utvalget mener og at pensjon, levekår og skattemessige forhold ligger utenfor deres mandat.

Igjen er Håvard Bjørgen uenig, og mener kostnader ved pensjonssparing og effekt av dagens pensjonsordning burde bli beregnet. Han mener og at timetallet per årsverk bør beregnes på samme måte som for turnusansatte.

Beregne resultatmål

Uavhengig av hva utvalget mener, er det vedtatt som politisk mål at bondens inntekt skal løftes til nivå med andre grupper. Dersom dette skal skje, er det nødvendig å bli enige om hva bondens inntekt er.

– Ved å kombinere totalkalkylen og skattedata, kan vi finne til inntektsfordeling i jordbruket, så vi vet hvor mye forskjellige kohorter har av inntekt. Vi mener en måte man kan måle jordbrukets inntekt på, er inntektsmulighet. Man kan ikke si en bonde skal være garantert en inntekt, men man kan si man skal gi jordbruket inntektsmuligheter, som skal være på nivå med andre, sier Grytten.

For å gjøre dette, har de brukt tallmateriale som, ifølge Grytten, ikke tidligere har vært brukt i denne sammenhengen.

– En måte å gjøre det på, er å begynne med modellbruk igjen, og finne ut hva en bonde burde ha tjent. En annen er å ta i bruk disse skattedataene, og finne ut hva er det en bonde kan tjene, utfra hva alle tjener, sier Grytten.

Slik kan man sortere bønder etter inntekt, og si at bøndene som gjør det bra er de som viser hvilke muligheter det er til inntekt.

– Du kan si den beste halvparten er inntektsmuligheten, de to tredjedeler beste er inntektsmuligheten, eller den beste tredjedelen er inntektsmuligheten. Det er et politisk valg. Men vi har tjent på at i stedet for å bruke modellbruk, tar vi resultat. Så sier vi: Det er inntektsmuligheten for jordbruket. Knytter vi det sammen med Totalkalkylen, får vi en hybridmodell som viser litt om nivået vi ligger, sier Grytten.

Tilskudd og inntekt

Utvalgslederen viser til beregninger som viser at det ikke er lett å øke bondens inntekt med bruk av tilskudd. På tallene han viste fram, stod det:

Man skal huske på at modelberegninger fra Jordmod, viser at antyder at 1 kroner i økt tilskudd, stort sett gir mindre enn 50 øre i økt inntekt til den aktive bonden, og at denne andelen vil falle over tid.

– Veldig mye av økte bevilgninger går til økt priser på leie av jord og melkekvoter. Det er de som stiger, sier Grytten.

Når det gjelder leie av jord og melkekvote, foreslår utvalget at dette skal føres som inntekter og utgifter i totalkalkylen.

Sprik i inntekt

Grytten peker på at enkelte bruksgrupper i landbruket har store problemer.

– Vi er klar over at enkelte bruksgrupper har store problemer, og vi har laget statistikk for ulike bruksgrupper. Vi er klar over at små og mellomstore bruk ofte kan være mindre lønnsomme, eller bruk som gjennomfører store investeringer. De kan komme veldig dårlig ut, men det kan ikke vi ivareta gjennom et generelt inntektsmålingssystem, det må håndteres gjennom målretta utforming av jordbrukspolitikk, sier han.

– Hovedmålet for jordbrukspolitikken er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og bærekraftig landbruk, med lavere utslipp, sier Grytten.