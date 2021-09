Samarbeid gir mer lokal mat på DNT-hytter

Dette er en del av en større satsing på mat i hele DNT, der bærekraftig mat, naturopplevelser og matopplevelser går hånd i hånd. Norges Bondelag er samarbeidspartner i prosjektet og Halvar Ellingsen ble koblet på fordi han er offisiell Bondelagskokk 2019–2021.

Ellingsen har vært på kokkelandslaget og flere velrenommerte restauranter før han startet konseptet Kvitnes gård i Vesterålen for halvannet år siden. Han har vært innom tre hytter på sin inspirasjonsturné; Aurlandsdalen, Grimsdalshytta og Stranddalen turisthytte i Ryfylkeheiene.

– Nytte av aktivt landbruk

– Det bør kjennes på smaken hvor i landet du er, og hvilken sesong det er. Derfor samarbeider vi med DNT om mer lokal og bærekraftig mat, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Bondelaget.

Fotturisten i Norge drar nytte av at vi har et aktivt landbruk over hele landet, med stier gjennom kulturlandskapet, gjennom et åpent beitelandskap og ikke minst på setervollene, mener hun.

– Mat og reiseliv henger sammen. Med dette prosjektet håper vi kunnskapen om dette kommer fram og ikke minst verdien av å ta vare på dette også i tida framover for både bonden og fotturisten, sier Hjørnegård.

– Fint prosjekt

Mat smaker godt etter en fjelltur, og med mesterkokk Halvar Ellingsen på kjøkkenet gir det måltidet en ekstra dimensjon.

– Dette er et fint prosjekt, og jeg håper de tre hyttene har hatt utbytte av det, sier Ellingsen.

Besøket inspirerer til å bruke kortreiste råvarer og produkter i enda større grad – og på en enda bedre måte. Turistforeningshyttene har ulike utfordringer, for eksempel logistikk og lagerkapasitet. Stranddalen turisthytte er uten vei, og får strøm fra solceller og aggregat.

– Utfordringer til tross, det er hva du fyller kjøkkenet med, som teller, sier kokken.

Mye av maten på Stranddalen turisthytte blir fraktet til fjells på kløvhest. Gjestene som var til stede denne uka, fikk blant annet lam og kje, tomater fra Finnøy, lokale plommer og epler, ost fra Ryfylke gardsysteri og lokal spekemat.

Mer lokal og sesongbasert mat

Både DNT og Bondelaget er opptatt av å ta vare på natur- og kulturlandskap og bidra til å opprettholde en bærekraftig norsk matproduksjon. Mange DNT-hytter samarbeider med lokale bønder om beiting, dyrehold og råvarer.

– Vi i DNT er opptatt av at maten vi spiser skal være naturvennlig, men også gi gode matopplevelser og god energi til turen. For oss er det veldig naturlig å løfte fram gode norske råvarer basert på lokale ressurser når vi skal servere mat, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

I prosjektet bidrar Bondelaget med kunnskap om råvarene som har lokal forankring, samtidig som Bondelaget oppretter kontakt mellom lokale bønder og DNT- vertene.

– Norges Bondelag er opptatt av at alle, enten man er turist eller bor her, skal bli mer bevisst på hvilke råvarer som brukes i maten og at tilgang på ulike råvarer varierer med årstidene. Mer oppmerksomhet og bevissthet på å redusere matsvinn er viktig for Bondelaget, sier Hjørnegård.