Salmonella funnet i storfekjøtt fra Tyskland

– Flere av personene som har blitt syke, har oppgitt å ha smakt på rå karbonadedeig, som sannsynligvis er produsert av råvare fra dette partiet, sier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

Det er så langt registret 22 tilfeller av smitte. 19 tilfeller har fått påvist salmonellabakterier med lik genetisk profil. FHI melder at prøvene er tatt i slutten av januar og frem til siste uke av februar, uke 4-8.

NorgesGruppen tilbakekaller kjøttdeig, karbonadedeig og burgere merket med enkelte holdbarhetsdatoer. Produktene er produsert av Norfersk. Alle er utgått på dato, men forbrukere kan fortsatt ha disse hjemme i fryseren.

Forbrukere oppfordres til å kaste eller levere produktene tilbake til butikken, skriver Mattilsynet.

Jobber med sporing

De smittede er bosatt i Viken (11), Oslo (3), Innlandet (2), Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Nordland.

Ti av tilfellene har vært innlagt på sykehus.

– Mattilsynet jobber med involverte virksomheter for å finne ut om også andre produkter skal kalles tilbake. Noe av partiet har blitt solgt til andre virksomheter og vi jobber fortsatt med å spore dette, sier Kaupang.

Har båndlagt varer

Partiet med storfekjøtt ble importert til Norge av Prima Jæren. Mattilsynet følger opp virksomheten, som har deler av partiet på fryselager. Mattilsynet har båndlagt disse varene.

Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommunehelsetjenesten i sporingsarbeidet.

Helgenomsekvensering

Den aktuelle prøven av kjøttpartiet ble tatt av Prima Jæren selv, i slutten av januar i år. Innledende analyse viste funn av salmonella. Veterinærinstituttet identifiserte at det er snakk om Salmonella Enteritidis gjennom egne analyser.

Da FHI oppdaget at folk var blitt syke av Salmonella Enteritidis, sammenliknet Veterinærinstituttet og FHI prøvene, og fant at de var genetisk like. Begge prøvene ble analysert ved hjelp en metode som kalles helgenomsekvensering.