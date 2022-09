Ryddet over 17 tonn plast i Hardanger

Foreløpig fasit for Rein Hardangerfjord er at 17,5 tonn avfall var ryddet langs hele fjorden – fra Bømlo i vest til Ulvik i øst, skriver gjenvinningsselskapet Ragn-Sells.

– At så mange bryr seg som det vi ser her i dag, viser at folk virkelig begynner å få opp øynene for det store problemet som plast i havet utgjør. Det gir grunn til håp, mener Ruben Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Sammen med mellom 2000 og 3000 andre frivillige, tok han del i «Rein Hardangerfjord» – verdens største plastryddeaksjon på en dag.

Bare i løpet av de seks første timene hadde strandrydderne fra miljøvernforbundet fraktet i land halvannet tonn plastavfall – og det er bare fra én liten strand i Kvinnherad.

Innvevd og inngrodd

– Mye av plastavfallet vi finner er innvevd og inngrodd i jorden og vegetasjonen, slik at vi må slite og kjempe det løs. Det er også mye vi ikke får tak i, for det har allerede begynt å brytes ned. Om plasten får ligge enda lenger, brytes den ned i mindre og mindre biter og vi mister kontroll. Det er derfor vi nå mobiliserer som aldri før i Hardangerfjorden, langs resten av norskekysten og ute i verden. Det er denne sjansen vi har, påpeker Oddekalv.

I Rosendal sentrum jobbet 17 frivillige fra Medvandrerne med å gå igjennom og sortere ut plast som skal til gjenvinning.

– Medvandrerne er en stiftelse som bruker naturen til å hjelpe folk som har strevd eller strever med rus. Folkene våre kjenner at det er viktig for dem å kunne gi noe tilbake til samfunnet, og jeg er så stolt av flokken vår og det vi får til i lag, roser Siri Otterskred fra Medvandrerne Bergen.

Lager møbler av plasten

Plasten som blir sortert ut til materialgjenvinning skal senere gjenbrukes i nye møbler i regi av Ogoori.

– Vi plukker ut termoplasten, som våre partnere omdanner til ny råvare, plastgranulat, som det så blir laget produkter av. Vårt hovedmålet er å skape etterspørsel etter strandryddeavfall, slik at vi får ryddet mer og regenerert naturen, forklarer Rune Gaasø, arbeidende styreleder i Ogoori.

Gjenvinningsselskapet Ragn-Sells fraktet vekk avfallet.

– Det er imponerende at noen tar initiativ til en så omfattende aksjon med mål om at «dette bare gjør vi». Det er også inspirerende å se hvordan alle de frivillige – fra barnehager til skoler, miljøvernaktivister, bedrifter, akademia, lag og organisasjoner – drar lasset sammen, sier Christine Molvik i Ragn-Sells.