Rosenvilde videregående skole til topps i Tine matcup

Matcupen er et samarbeid mellom Tine og Norske Kokkers Landsforening (NKL).

En av Norges mest meritterte kokker og tidligere kaptein på det norske kokkelandslaget, Gunnar Hvarnes, berømmer det skyhøye nivået i årets konkurranse, skriver Tine i en pressemelding.

– Jeg er mektig imponert over nivået alle disse unge talentene har vist i dag. Vi fikk servert en treretters meny basert på gode norske råvarer, med kreativitet og kvalitet til fingerspissene, sier Hvarnes.

Laget fra Strinda videregående skole tok andreplassen, mens Herøy videregående skole havnet på tredjeplass.

Lea Friis-Henriksen ved Rosenvilde vid. skole ble kåret til «Årets beste kokkeelev» i matcupen.

Serverte landets fremste kokker

Fem av totalt 44 lag tok seg til finalen i Stavanger, der de fikk muligheten til å teste sine ferdigheter mot de beste fra hele landet. Til bords og i dommerpanelet satt noen av landets fremste kokker og servitører.

I tillegg til Gunnar Hvarnes som hoveddommer, var blant annet Bocuse d`Or Europa-vinner Christian André Pettersen blant gjestene elevene serverte.

– Jeg må si at fremtiden for bransjen har gode utsikter når man ser på hva disse finalistene har levert, sier visekonsernsjef i Tine, Ann-Beth Freuchen.

Vil rekrutterer flere ungdommer

Målet med matcupen er å bidra til økt rekruttering til restaurant- og matfag. Etter to år med pandemi opplever bransjen at behovet for dyktige og kompetente fagarbeidere har blitt enda større.

– Vi må sikre at norske mattradisjoner får verdige forvaltere også i fremtiden, slik at Norge kan forbli i den kulinariske verdenstoppen. Vi har en viktig rolle i å ivareta og videreføre norske mattradisjoner, og lære nye generasjoner å ta i bruk de fantastiske norske råvarene som blir produsert av tusenvis av bønder rundt om i hele landet, sier Freuchen.

Pasta, lam og vaffelhjerte

Totalt 44 lag deltok i årets konkurranse. Konkurransen består av en teoretisk del der hvert lag sender inn svar på en menyoppgave. Deretter ble 23 av disse valgt ut til å konkurrere mot hverandre i fem semifinaler rundt om i landet.

Fra hver semifinale gikk ett lag videre, og det var disse fem lagene som møttes til finalen i Stavanger. Arrangementet har blitt en viktig arena for norske kokker. Elevene serverte blant annet hjemmelaget pasta, lam og et flambert vaffelhjerte til dessert.

– De kreative kokkene og servitørene bidrar med mye inspirasjon og matglede. Og det er stas å tenke på at flere av dagens fremste kokker og servitører har hatt matcupen