Ronja er Norges beste unge gjeterhund

Helgen 5. – 6. november arrangerte Nord-Hordaland Gjeterhundlag finale i Norsk Unghundmesterskap for gjeterhund i Romarheim. Mesterskapet var åpent for gjeterhunder under tre år.

– Det var som vanlig en litt våt start på Romarheim, heldigvis varte ikke regnet så altfor lenge noen av dagene. Sauene var av rasen villsau, en type sau som er lett til beins og bra med fart i, forteller Karianne Kjelstrup, gjeterhundrådgiver i Norsk sau og geit.

Det var rekordmange påmeldte til de innledende rundene, hele 120 hunder som konkurrerte om de 35 plassene i finalen. Dermed ble det mange gode løp og tøff konkurranse i finalen, ingenting var avgjort før siste hund hadde gått.

– Gjeterhunden har utviklet seg i en rekordfart i Norge, det er mange gode oppdrettere og flinke hundeførere, sier hun.

Føres gjennom porter

Utfordringene de unge hundene møter i konkurransen er mange.

– Føreren går opp til en markert plass, og sender hunden ut rundt 250 meter, hvor den skal finne fem sau. Flokken skal drives inn til fører, hunden skal så føre flokken rundt der fører står og videre til et kryss driv, forklarer Kjeldstrup.

Her må hunden styre sauene gjennom to porter som står i en trekant ut fra fører.

– Totalt skal sauen føres gjennom tre porter, med så rette linjer som mulig. Hvis man ikke holder linjene eller bommer på noen av portene, trekkes man det poeng. Fører må hele tiden bli stående ved startpålen, og veilede hunden ved hjelp av fløytesignaler, sier hun.

Når sauene har vært rundt banen, skal de inn i en oppmerket ring på 40 i diameter.

– Her skal hunden skille ut fra to sauer fra flokken, samle dem og ta de med inn i et kve. Deretter tas de ut, og hunden skal til slutt single ut en sau.

Gull og beste oppdretter

Gullvinner av Norsk unghundmesterskap i bruk av gjeterhund ble Torkjel Solbakken fra Lom med hunden Ronja. Hun har enda ikke fylt to år.

– Ronja imponerte allerede i fjorårets unghundmesterskap, og var i toppen da også. Torkjel er et kjent ansikt innenfor gjeterhund, han har vært med siden tidenes morgen. Han har vært norgesmester i bruk av gjeterhund, og vært på landslaget utallige ganger, forteller Kjeldstrup.

Solbakken vant også pokalen for beste norske oppdretter.

Erfarne førere

Sølvet gikk til Karin Mattsson med hunden Kemi Jet, fra Alvdal.

– Karin og Jet har allerede vist seg fram i årets gjeterhundkonkurranser, de vant beste unghund under NM i Leirfjord i år. De har også kvalifisert seg til landslaget som skal til både EM og VM i bruk av gjeterhund neste år, noe som blir veldig spennende, sier rådgiveren.

Bronsevinner ble Sander Hindenes med hunden Træet’s Pipp, fra Hindenes.

– Sander er et kjent ansikt innenfor gjeterhund, han har vært med siden gjeterhund på alvor startet opp i Norge. Sander har vært norgesmester flere ganger, og vært med å representere Norge i utlandet opptil flere ganger. Sander og Pipp gjorde to imponerende løp under finalen, så det blir spennende å følge disse videre fremover, sier Kjeldstrup.

Unge og lovende

4. plass gikk til Jan Tore Veland med hunden Sansa fra Osterøy, Sansa er tredje generasjons oppdrett av Jan Tore.

– Jan Tore og Sansa imponerte med to gode løp, men konkurransen var tøff og det var ikke lett å være blant topp 6. Det blir spennende å se Jan Tore og Sansa fremover, sier hun.

5. plass gikk til Finn Engan og Korkangårdens Zelda fra Hamarøy, Nordland.

– Finn Engan er oppdretter av Zelda, og de har vist seg fram i år og gått mange gode løp. De vant blant annet Nord-Norges beste unghund tidligere i år. Finn og Zelda, gikk også et bra løp under NM i bruk av gjeterhund. Zelda er en flott arbeidshund, og vi gleder oss til å se henne videre fremover, sier Kjeldstrup.

6. plass gikk til Petter Andersen og hunden Flipp fra Askim.

–Petter og Flipp gikk to gode løp begge dager, og har konkurrert sammen i hele år. De har gjort det bra i NM i bruk av gjeterhund, hvor de kom til finalen. Flipp er fortsatt ung, og det blir spennende og følge de fremover, avslutter hun.