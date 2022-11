Ronja er Norges beste unge gjeterhund

Helgen 5.–6. november arrangerte Nord-Hordaland Gjeterhundlag finale i Norsk Unghundmesterskap for gjeterhund i Romarheim. Mesterskapet var åpent for gjeterhunder under tre år.

– Det var som vanlig en litt våt start på Romarheim, heldigvis varte ikke regnet så altfor lenge noen av dagene. Sauene var av rasen villsau, en type sau som er lett til beins og bra med fart i, sier Karianne Kjelstrup, gjeterhundrådgiver i Norsk sau og geit.

Det var rekordmange påmeldte til de innledende rundene, hele 120 hunder som konkurrerte om de 35 plassene i finalen.

– Gjeterhunden har utviklet seg i en rekordfart i Norge, det er mange gode oppdrettere og flinke hundeførere, sier hun.

Oppgavene som ventet de unge hundene var mange. De skulle hente inn fem sau fra rundt 250 meter, føre flokken gjennom porter og samle dem i en oppmerket sirkel.

– Alt dette skjer mens føreren står ved startpålen og gir signaler med fløyte. Til slutt skulle to sauer skilles ut og plasseres i et kve, og en sau singles ut, forteller Kjelstrup.

Gullet ble vunnet av Torkjel Solbakken fra Lom med hunden Ronja. Hun har enda ikke fylt to år.

– Ronja imponerte allerede i fjorårets unghundmesterskap, og var i toppen da også. Torkjel er et kjent ansikt innenfor gjeterhund, han har vært med siden tidenes morgen. Han har vært norgesmester i bruk av gjeterhund, og vært på landslaget utallige ganger, sier NSG-rådgiveren.

Solbakken vant også pokalen for beste norske oppdretter. Sølvet gikk til Karin Mattson med hunden Kemi Jet, og bronsen til Sander Hindenes med Træet's Pipp.