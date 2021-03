Ronald Slemmen ny styreleder i Norsk Sau og Geit

Ronald Slemmen fra Malmefjorden i Møre og Romsdal er valgt til ny styreleder i NSG. Marthe Lang-Ree fra Øyer er ny nestleder, skriver NSG.

Valget ble avviklet på årsmøtet sist uke.

– Jeg håper at jeg får mange gode samtaler med både fylkesledere og andre tilknyttet småfeholdet. Jeg er klar over at vi har mange viktige saker å jobbe med i tiden fremover; vi må dra lasset sammen, sier Slemmen.

Kjell Erik Berntsen og Pål S. Kjorstad går begge ut av styret etter årsmøtet.

– Jeg vil rette en stor takk til Kjell Erik og Pål som går ut av styret, for den jobben som har blitt gjort. Jeg er ydmyk for vervet og gleder meg stort til å komme igang. Dette ser jeg fram til, sier Slemmen.

Styret i Norsk Sau og Geit består det neste året av, foruten Ronald Slemmen og Lang-Ree, Sigurd Vikesland, Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Torill Undheim, Else Horge Asplin og Ketil Trongmo. Varamedlemmer er Nils Inge Hitland, Jo Risløv og Håvard Helgeland.