Rødt vil ha tilleggsforhandlinger for landbruket

I morgen vil Rødt levere et hasteforslag om saken til Stortinget. Håpet er å få de andre partiene med på å be regjeringen ta initiativ til slike tilleggsforhandlinger.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har krevd slike forhandlinger, men har ikke fått med seg Bondelaget. Rødt viser på sin side til at mange bønder nå trues av konkurs.

Les også: Tar initiativ for gjødselkompensasjon

– Krisen er nå, og den er akutt, sier Geir Jørgensen, landbrukspolitisk talsperson i Rødt.

Annonse

– Den voldsomme kostnadsveksten i landbruket truer norsk selvforsyning og bosettinga i distriktene. Dette er dramatisk, og vi har ikke et bruk å miste. Nå går vi til Stortinget, som kan instruere regjeringa til å snarest sette seg ned med partene i jordbruksforhandlingene, sier politikeren.

Regjeringa har varslet at de vil se på kompensasjon til jordbruket når de regulære jordbruksforhandlingene starter til våren. Men da kan det være for sent for bønder som allerede sliter med likviditeten, frykter Rødt.

Les også: Bondelaget ønsker å snu usikkerhet til forutsigbarhet