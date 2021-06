Risikerte fengsel for villkatter

Fengsel i 120 dager, der 60 dager er betinget med en prøvetid på to år.

Det var påstanden aktor tidligere i år la ned mot melkebonden Terje Nøstvedt fra Indre Østfold.

Bakgrunnen var at Mattilsynet hadde vært på tilsyn hos Nøstvedt. Mattilsynet mente da at han unnlot å gi kattene som var på gården tilstrekkelig mat, vann, medisinsk behandling og menneskekontakt.

Nøstvedt forklarte at det ikke var hans katter, men det hjalp ikke. 23. mai 2019 anmeldte Mattilsynet ham.

I desember i fjor ble tatt ut tiltale. Der er det blant annet pekt på at kattene ikke hadde tilgang på oppvarmet oppholdsrom om vinteren. Det står videre at Nøstvedts om lag 25 katter var svært tynne, hadde pjuskete pels, klødde seg, hadde rennende øyne, var snørrete og store i buken.

Nå har saken vært oppe i Heggen og Frøland tingrett.

Ville katter

Et vitne som var til stede på tilsynet 7. september 2018 anslo at de så 10–15 katter, men at de kunne ha telt noen katter flere ganger. Hun observerte kattene fra avstand.

Kattene var i dårlig forfatning, og de stakk av da hun forsøkte å se nærmere på dem. Hun så også fire kattunger som satt sammenkrøllede og apatiske ved låvedøren og fremsto som døende. Kattungene ble tatt med og avlivet.

Nøstvedt forklarte retten at han på den tid eide én katt. Dette var en tam hunnkatt som fulgte ham hele dagen. Han ga katten mat og drikke hver dag til faste tider, noe han hadde gjort i alle år.

I tillegg hadde det kommet andre forvillede katter til gården. Nøstvedt forklarte at det hadde vært et problem i hele distriktet at folk satte av kattene sine ved veien i stedet for å avlive dem, og at kattene da kom til gårdene i området.

Nøstvedt forklarte videre at låven hans er stor, med mange steder å gjemme seg i, og at det er vanskelig for ham å følge med på hva som er i låven til enhver tid. Han hadde ikke mulighet til å stenge kattene ute av låven ettersom det er for mange veier inn.

Han oppfattet kattene som ville og farlige, og det var ikke mulig for han å komme nær dem og klappe dem.

Jeg unner ingen andre å komme opp i det jeg har vært i Terje Nøstvedt

Aktivitet eller omsorg

Det var enighet om at Nøstvedt ikke var formell eier av kattene. Spørsmålet var om han hadde opptrådt på en slik måte at han likevel måtte anses som dyreholder etter loven.

Tingretten viste til en tidligere lagmannsrettsdom som sier at man ikke må være eier av et dyr for å være dyreholder, men at det må kreves at vedkommende «i det minste har noe aktivitet eller omsorg for de aktuelle dyrene».

Tingretten la til grunn at det er tale om forvillede katter som hadde funnet veien til gården på egen hånd. Nøstvedt hadde ikke gjort noe for å få kattene til gården. Han stelte ikke kattene, og søkte heller ikke å knytte noe bånd til kattene gjennom annen menneskelig kontakt. Tvert imot har han opplyst at kattene var ville og at det ikke var mulig for han å komme nær de og klappe de, skriver retten.

Retten pekte også på at han ikke hadde gjort tilpasninger for at kattene skulle kunne være på gården, og at han kun matet sin egen katt, ikke de omstreifende kattene.

Han kunne ikke si hvor mange katter det var, eller identifisere noen av kattene.

Etter en samlet vurdering var ikke retten overbevist om at Nøstvedt har hatt noe aktivitet eller omsorg for kattene som gjør at han kan anses som «dyreholder» i lovens forstand. Derfor ble han enstemmig frifunnet.

Måtte avlive katten

Nøstvedt har vært anmeldt siden mai 2019, og han var forberedt på at sakens utfall kunne bli at han måtte i fengsel.

– Det har vært veldig tøft, men jeg er ikke av den typen som gir opp. Jeg unner ingen andre å komme opp i det jeg har vært i. Det er helt umenneskelig. Det gjør noe med en, sier Nøstvedt til Bondebladet.

– Jeg er veldig opptatt av dyr. Det er hele livet mitt. Jeg gjør alt for at dyra skal ha det bra. Dette er helt snudd på hodet. Jeg driver med dyr 365 dager i året, både morgen og kveld. De kattene er ikke mine. Det har jeg sagt hele tiden. Det var ikke råd å holde styr på dem, og jeg skyter ikke dyr, forklarer han.

Han har vært gjennom en vanskelig tid.

– Å bli politianmeldt var noe forbanna dritt. Jeg hadde egen katt. Den satt og ventet på meg om morgenen, og fulgte meg i fjøset. Mattilsynet ga meg forbud mot å ha katt. Så den måtte jeg avlive. Den var jeg veldig glad i. Det var forferdelig å måtte avlive den, jeg ble helt sjuk. Jeg satte den så høyt. Jeg får bilder av den i hodet nå, sier Terje Nøstvedt.

