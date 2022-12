Riksrevisjonen kritiserer Norges kontroll av avfallseksport

Risikoen for å bli tatt for ulovlig eksport av avfall er lav, og norske myndigheter har ikke god nok kontroll på hvor avfallet havner, ifølge Riksrevisjonen.

– Straffen for ulovlig eksport er lite avskrekkende, og dagens regelverk gjør det i tillegg vanskelig å sanksjonere brudd, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Det er Miljødirektoratet har som ansvaret for å føre tilsyn med avfall som går ut av Norge, med bistand fra Tolletaten.

Schjøtt-Pedersen påpeker at Miljødirektoratet ikke kan dokumentere at de gjennomfører et risikobasert tilsyn med eksport av avfall. I tillegg mener Riksrevisjonen at Tolletaten har et lite treffsikkert system for å velge ut forsendelser som skal kontrolleres. (NTB)

Ifølge Riksrevisjonens undersøkelser anmeldte Miljødirektoratet kun åtte tilfeller av ulovlig avfallseksport fra 2017 til 2021. En årsak er at direktoratet ikke utredet sakene nok til å kunne anmelde.

Saker ble heller ikke anmeldt når det var mye som tydet på alvorlige brudd på regelverket. Myndigheter i andre land stanset avfallsforsendelser fra Norge 72 ganger mellom 2018 og 2021, uten at Miljødirektoratet undersøkte noen av dem som ble returnert til Norge.

– Det er problematisk at mange saker som mistenkes å være alvorlige, verken følges opp eller får konsekvenser, sier riksrevisor Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen påpeker også at Tolletaten gjør svært få fysiske kontroller av avfall som passerer grensen. Det ville vært å åpne eller skanne konteinerne. Mellom 2019 og 2021 ble det gjort fysiske kontroller i kun 47 av 3466 deklarasjoner med høy risiko.