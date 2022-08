Revens dvergbendelorm ikke påvist i Fastlands-Norge

Resultatene av det nasjonale overvåkings- og kontrollprogrammet for revens dvergbendelorm for 2021 viser at Fastlands-Norge fremdeles er uten denne parasitten, skriver Veterinærinstituttet.

I ny rapport kommer det fram at 511 avføringsprøver fra rødrev og 20 avføringsprøver fra ulv ble undersøkt for forekomst av revens dvergbendelorm. Parasitten ble ikke påvist i noen av disse prøvene. Totalt har det siden overvåkingsprogrammet ble startet i 2002 blitt undersøkt mer enn 7500 prøver fra rødrev.

Veterinærinstituttet gjennomfører det nasjonale overvåkingsprogrammet hos rødrev på oppdrag fra Mattilsynet.