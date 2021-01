Reve Kompost til topps i Rogaland

Vinneren har en unik forretningsmodell der de tar imot organisk avfall fra mange ulike kilder, skriver Innovasjon Norge. Avfallet inkluderer park og hageavfall, slakteriavfall, marint restråstoff og gjødsel.

Ved å kombinere så mange naturlige råstoffer, kan en skreddersy det optimale næringsinnholdet i sluttproduktet, uten å tilføre kunstige næringsstoffer.

Les også: Skaper verdier gjennom samarbeid

Det er mark, varme og luft som gjør komposteringsjobben. Resultatet er frisk og levende organisk og kortreist jord.

Økt etterspørsel

Reve Kompost har investert og satset stort for å kunne ta imot enda mer overskuddsmateriale, og særlig gjødsel, som det er overproduksjon av på Jæren.

– Å vinne en slik pris betyr mye for oss. Siden anleggets oppstart i 2004 har vi opplevd en stigende etterspørsel fra aktører om å levere organisk avfall, og økt etterspørsel etter ferdig kompost, sier daglig leder i Reve Kompost, Thor Refve.

Det er mye organisk som havner utenfor næringskjeden og ender opp som et problem, i stedet for en ressurs, mener Refve.

Les også: Gardsbrenneriet i Gloppen går nye vegar

– Prisen er en bekreftelse på at vi har satset riktig, ved å gi Rogaland et modernisert anlegg for kompostering av organiske fraksjoner, og som tilbyr kunder resirkulert fornybar kompost, sier han.

I dag er Reve Kompost en bedrift hvor hele familien trår til i ulike stillinger.

Tener penger

Annonse

Reve Kompost har fått løyve av myndighetene til å ta imot veldig mange forskjellige råstoff.

Kombinert med egen biokjemisk kompetanse og samarbeid med forskningsmiljø, utvikler de nye produkt med innhold og næringsstoff som er spesialtilpasset de ulike bruksområdene, skriver Innovasjon Norge.

Dette til glede for mange kommuner, hagesenter og private kunder. Prosjektet gir god økonomi, siden oppstart av selskapet har de hatt en jevn økonomisk vekst.

Juryen imponert

Juryleder og regiondirektør i Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik, sier juryen er imponert over hvordan Reve Kompost AS har bygget opp virksomheten.

– Reve Kompost scorer meget høyt på alle kriteriene som ligger til grunn for BU-prisen, men juryen har lagt særskilt vekt på sirkulærøkonomi og den miljømessige effekten, sier jurylederen.

– Mye tid og arbeid ligger bak, og en annerkjennelse i form av denne prisen gir oss ekstra motivasjon til videre satsing. Flere år med konstruktiv dialog og samarbeid med myndighetene vil jeg si er blant de viktigste årsakene til utviklingen av Reve kompostanlegg. Mattilsynet og Fylkesmannen fortjener en særlig takk for veiledning opp gjennom åra. Reve kompostanlegg hadde heller ikke vært det det er i dag uten stabile leverandører og kunder helt fra starten av, som har brukt og trodd på komposten vi lager, sier Thor Refve.

Bedre jordkvalitet

Det hele startet med et tiltak for å forbedre jordkvaliteten på gården. Selve gården ligger langs Nordsjøen og mesteparten av jorden var sandjord.

Det var vanskelig å få gode avlinger, da jorda holdt dårlig på vann og vinden flyttet på store sandmasser.

Anlegget til Reve Kompost er i dag er et av de mest moderne i landet.

– Målet med det nye anlegget er å kunne omdanne mer av regionens avfall til fornybare gjødselprodukter. Reve kompostanlegg er også bygget for å ta imot overskudd av husdyrgjødsel fra bøndene. Fokuset fremover vil være å utvikle flere kortreiste og bærekraftige jordforbedringsprodukter, med høyt organisk innhold, som vi tror vil være fremtidens gjødsel, sier Thor Refve.

Den nasjonale vinneren av BU-prisen blir kåret på nyåret, men datoen for dette er ikke fastsatt.