– Responsen har vært overveldende

Våle-bedriften Olav Askjer Transport stilte velvillig opp med det som måtte til av utstyr og mannskap, vederlagsfritt. I luften ser vi Hydro Energis 250-kilowatts donasjon av en kraftpakke.

– Vi hadde aldri sett for oss at aksjonen skulle nå så bredt, og blir noe så stort, sier initiativtaker, Paul Reggestad fra Lions Club Holmestrand.

Nær 90 strømaggregater, 70 vedovner, et utall sekker varme klær og flere motorsager er så langt samla inn, og stadig ruller det inn mer og mer donert utstyr på gården Nordre Reggestad i Holmestrand.

Giverviljen, både fra privatpersoner, som bedrifter har vært overveldende. Under opplastinga Bondebladet var vitne til, måtte det nemlig kranløft til for å få de største strømaggregatene ombord.

– Hydro Energi på Rjukan har donert et aggregat med en effekt på 250 kilowattimer, med tilhørende trafoer. Forsvaret på Heistadmoen ga også bort et 150-kilowatts aggregat som tidligere har forsynt en fjellhall med strøm. Timetallet på disse maskinene er helt ubetydelig, og sammen med det medfølgende utstyret, er dette i seg selv små kraftverk som kan forsyne sykehus og andre, samfunnskritiske instanser med strøm, sier Paul Reggestad.

Storstilt samarbeide

Aksjonen er i utgangspunktet et samarbeid mellom SOS Ukraina, Lions Club Holmestrand og Nordre Vestfold Forsvarsforening. Transporten er organisert gjennom organisasjonen

Open Heart som har drevet hjelpearbeid i Ukraina, helt siden 1982.

– Jeg er mektig imponert over hva dere har fått til her i Holmestrand, sier Halvard Hasseløy, grunnlegger og daglig leder i Open Heart.

Nils W. Ørum er engasjert i både Lions og Nordre Vestfold Forsvarsforening. Han kan ikke få fullrost aksjonens samarbeidspartnere og givere. Særlig viktig har det vært å ha med noen på laget som sørger for at lasta kommer fram dit den trengs.

– Open Hearts kontakter og kanaler gjør aksjonen mye mindre komplisert å gjennomføre. De sørger for alt det formelle for å få utstyret over grensa. Dessuten har de har sjåfører og ansatte som snakker Ukrainsk. Dette gjør at vi andre kan fokusere på å gjøre den praktiske innsamlinga effektiv, sier Ørum.

De engasjerte har selv reist land og strand rundt i egne privatbiler for å hente inn donerte gjenstander.

– Vi har vært fra Kristiansand, til Notodden og Gol. Vi har dratt nytte av våre ulike nettverk, og giverviljen ser på ingen måte ut til å stoppe, supplerer Vidar Omsland fra SOS Ukraina.

Giverglede fra Krødsherad Bondelag

Det hjertevarme initiativet spredde seg imidlertid raskt til andre organisasjoner, både innenfor og utenom Holmestrands kommunegrenser. Både Holmestrand Rotary Klubb, flere Lions-distrikter, og dessuten Krødsherad Bondelag har engasjert seg i saken.

– Det koster oss så lite, og gir så mye å kunne bidra til en slik aksjon hvor alt er organisert på en glimrende måte, sier leder i Krødsherad Bondelag, Tor Gunnar Bjøre.

De vesle lokallaget ved foten av Norefjell ga seg raskt i kast med å oppfordre medlemmene til å donere det de måtte ha stående av strømaggregater, vedovner og varme klær.

– Jeg vil tro at mange bønder og bygdefolk har stående en ovn eller et aggregat i låven eller i garasjen som de gjerne kan tenke seg å donere til formålet. Det er nå Ukraina trenger vår hjelp, og aksjonen gjør det mulig for alle å bidra uten å måtte gjøre annet enn å melde fra om hva de ønsker å bidra med, fortsetter Bjøre.

Resultatet av lokallagets engasjement ble to fulle tilhengerlass med strøm og varme, og dessuten en mengde klær, donert fra Norefjell Skisenter. Nå oppfordrer lederen andre lokale Bondelag til å gjøre det samme.

– Jeg vil oppfordre øvrige lokallag i Norges Bondelag til å bidra i aksjonen. Sørg for å organisere et felles innsamlingspunkt for gjenstandene, slik at opplasting og videre transport skjer enkelt og effektivt, oppfordrer Tor Gunnar Bjøre.

Alle bidrag er velkomne

Sjøl om hovedfokuset så langt har vært å samle inn strømaggregater, vedovner, motorsager og klær, er det ikke kun dette utstyret som er i aksjonens interesse. Initiativtakerne ønsker seg også både feltovner for bruk i telt, og ikke minst medisinsk utstyr. Dessuten er pengegaver velkomne.

– En transport fra Norge til Ukraina koster om lag 50.000 kroner i reine utgifter. Per nå er det et prekært behov for alt fra førstehjelpsutstyr, til medisiner og sykehusredskaper. Dessuten er mørke klær, uten reflekser noe som bakkemannskapet ute i felt har stort behov for, sier Paul Reggestad og Nils Ørum i det mørket faller på, og en fullasta semitrailer med over 20 tonn hjertevarme ruller ut av tunet.