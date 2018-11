Rema går for økologisk svin

Rema 1000 innleder samarbeid med norske bønder for å kunne øke andelen økologisk svin i markedet, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi har et ansvar for å møte kundenes forventninger og ser at stadig flere er opptatt av kvalitet, dyrevelferd og ansvarlig produksjon. Produktene vi har utviklet av økologisk svin svarer på disse forventningene, sier Mette Fossum, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000 i pressemeldigen.

Produktserien dagligvarekjeden har utviklet sammen med Kolonihagen spenner fra pålegg og stykningsdeler, til sesongvarer som ribbe og pølser. Målet har vært å øke utvalget i en kategori med liten tilgang på økologisk råvare. Et tett samarbeid med bønder og produsenter har derfor vært avgjørende, skriver selskapet.

- Råvarene kommer fra Kåre Abrahamsen, Heinrich Jung og Vidar Julien. På produsentsiden har vi med oss Ask Gård, Jens Eide og Sørlandskjøtt. Et tett samarbeid med disse aktørene har gjort det mulig for oss å gå fra ett til tjue produkter i 2018, sier Mette Fossum.