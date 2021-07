Rekordvarm vinter på New Zealand

Årets junimåned var den varmeste som noensinne er registrert på New Zealand. Skianleggene sliter i varmen, og eksperter advarer mot kortere vintre i fremtiden.

Gjennomsnittstemperaturen i juni var 10,6 grader Celsius, opplyser det statlige forskningsinstituttet NIWA. Det er 2 grader høyere enn 30-årsnormalen og 0,3 grader høyere enn den forrige rekorden, som ble satt i 2003 og tangert i 2014.

Klimaforsker Gregor Macara sier flere faktorer har bidratt til årets rekord og trekker fram mer vind fra nord enn fra det kalde Antarktis og uvanlig høye temperaturer i havet.

– Den underliggende trenden viser økende temperatur og generell oppvarming, sier Macara, men minner samtidig om at været varierer fra måned til måned.

Annonse

Værstatistikken for New Zealand går tilbake til 1909. Macara sier gjennomsnittstemperaturen har økt med rundt 1 grad det siste århundret. Dersom trenden fortsetter, kan folk regne med kortere vintre – juni er en vintermåned på den sørlige halvkule – og tidligere vår.

En uke etter at mange gikk ut i vinterferie, sliter New Zealands skianlegg med snømangel i mange bakker, men for bøndene kommer den milde vinteren som en gave fra oven. Etter to år med tørke har nedbør og varmere vær ført til at gresset gror og gir fôr og beite for storfe og sauer.

– Det hjelper, men det er langt igjen. Det er lite grunnvann, og mange demninger er i praksis tomme, sier bondelagsleder Jim Galloway i Hawke's Bay