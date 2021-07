Rekordresultat for Statkraft

Andre kvartal i år markerte et rekordhøyt driftsresultat for Statkraft, med inntekter på over 15 milliarder kroner. Etter fjorårets resultattap, har produksjonen og resultatet fått en kraftig rekyl.

– Kort oppsummert er resultatet hittil i år en kombinasjon av økende kraftpriser og stor inntjening på handelsaktivitetene våre, sier adm. direktør i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen til Finansavisen.

Fjoråret var preget av mye snø og unormalt lave kraftpriser.

– I år er det langt mindre snø og mer normaliserte tilbudsforhold. Vi er godt posisjonert ettersom vi har lagret mye vann fra i fjor som vi kan bruke i perioder med høy etterspørsel, hvor det er tilsvarende godt betalt.

Driftsinntektene økte fra 6,2 til 15,6 milliarder kroner, og bunnlinjen økte med rundt 2 milliarder sammenlignet med samme kvartal i fjor, skriver avisen.

– I tillegg har vi hatt stor inntjening på handelsaktivitetene våre, som har bidratt med over én milliard kroner i nettoresultat dette kvartalet. Høye priser kommer også av at det er blitt dyrere å produsere strøm på kontinentet, som et resultat av EUs innstramminger rundt kvotemarkedet for CO₂-utslipp i ETS-handelssystemet (Emission Trading System). Politikken som føres for å endre sammensetningen i energiproduksjonen i Europa er fordelaktig for oss, sier Tønnesen.