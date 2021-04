Rekordpåmelding til eplemost- og siderkåring

I årets konkurranse deltok over 220 produkter fra 68 produsenter. En vekst på over 50 prosent fra i fjor. Størst var veksten innenfor sider.

Norge er i blitt en sidernasjon med produsenter ikke bare i Hardanger, men fra Ryfylke, Telemark og Trøndelag, skriver Hanen.

Salget av norsk sider via Vinmonopolet steg med over 50 prosent i 2020, med en verdi på nesten 40 millioner. Salget av sider alene fra gårdsutsalg er beregnet til over 12 millioner.

– Det har vært meget krevende å gjennomføre konkurransen under pandemien, men det har hvert verd det. For en så høy kvalitet og et så stort mangfold av norske drikke basert på norske råvarer, har jeg aldri sett, sier daglig leder i Hanen, Bernt Bucher-Johannessen.

Bedømmelsen av alle de 220 produktene ble utført av meget kvalifiserte dommere med ulik bakgrunn. En av dem, Marius Lindahl, daglig leder på Crow bar i Oslo, mener produktene holder høyt nivå.

Årets vinnere er:

Ren Eplemost: Ringi gård med Ringi Discovery og Nordre Lindheim gård med Eventyrmost Discovery. Eplemost Blanding: Soli fra Soli eplegård. Eplemost Fantasi: Åkre gard for Edel med solbær.

Klassisk norsk sider: Gardsbrenneriet med Attåt sider eple og Helleland gard med Heldre Discovery og Aroma. Spontagjæra sider: Marlobobo med Circularity Wild Blueberry/Cherry. Sider Fantasi: Spildegarden med Spilde Sider Raud og Aga sideri med Humlepung. Is-sider: Bleie gard Alde Is-sider.

Fruktvin: Bringebærlandets Isvin Bringebær.

Årets Nykommer: Hardangerbonden.