Rekordoppslutning på nordisk fjørfekonferanse

Konferansen arrangeres hver høst og de nordiske landene rullerer på ansvaret for konferansen. I år er det rekordhøy oppslutning med mer enn 230 fagfolk og forskere fra mange land i Europa. Konferansen har vært fullbooket i flere uker, skriver Norsk Fjørfelag i en pressemelding.

– Å skape møtearenaer for deling av kunnskap og «siste nytt» fra forskningsfronten, er noe vi mener er svært viktig og nødvendig, sier daglig leder i Norsk Fjørfelag, Margrethe Brantsæter.

Fjørfelaget har fått tak i fagfolk og forskere som foredragsholdere til konferansen, blant annet om fugleinfluensa (HPAI).

– Selv om Covid-19 har vært medvirkende årsak til at det har vært rekordsalg av egg og fjørfekjøtt her til lands, har fjørfenæringen parallelt hatt trusselen om utbrudd av HPAI hengende over seg. I desember 2020 ble det for første gang påvist HPAI i villfugl Norge. I Norge har vi så langt unngått spredning til kommersielt fjørfehold. De skandinaviske nabolandene har ikke vært like heldige. Mer enn 1,7 millioner verpehøns har det siste året måttet avlives i Sverige. Sist uke kom nyheten om at beredskapsnivået i Danmark gikk fra lavt til høyt, og at det ble innført portforbud for alle fjørfe fra og med 1. november 2021, skriver Fjørfelaget.

Trusselen om nye utbrudd er på ingen måte over, og derfor er det aller første innlegget på konferansen vil dreie seg om nettopp fugleinfluensa (HPAI). Malin Grant fra det svenske veterinærinstituttet holder innlegget: Epidemiological perspectives on the avian influenza (HPAI) outbreak in Sweden.

Avliving av hanekyllinger av verperase

– I dag blir hanekyllinger av verperaser avlivet. Frankrike og Tyskland har uttalt at de vil forby slik avliving av etiske årsaker fra 1. januar 2022. Det har i mange år blitt forsket på teknologi som skal gjøre det mulig å påvise kyllingens kjønn i egget slik at hanekyllinger kan sorteres ut før klekking. På konferansen blir det gitt en oppdatering når det gjelder teknologi og status for innføring av praktiske løsninger, skriver Fjørfelaget.

Professor Rudolf Preisinger, kommer fra EW Group i Tyskland for å holde innlegget «In-ovo sexing of embryos – status and future pressure on Nordic Countries».

Alternativer til soya i fôret

Per i dag finnes det ikke noe bedre alternativ til soya som proteinkilde i norsk kraftfôr. Norsk landbruk har ambisjoner om at vi skal bli mindre avhengige av soya i framtiden, og det brukes derfor mye ressurser i fôrbransjen for å finne erstatningsråvarer.

To innlegg på konferansen er viet ulike muligheter for å redusere bruken av soya i norsk kraftfôr til fjørfe:

Feeding larvae to laying hens. How much will they eat? Fernanda Tahamtani, Animalia

Poultry feed production without soybean meal. Dag Henning Edvardsen, Norgesfôr.

Framtidig velferd

Hele torsdagen er satt av til 18 mini-foredrag, i tre parallelsesjoner. Hoveddelen av alle foredragene ser på mulighetene til å, i enda større grad, sikre den framtidige dyrevelferden i kommersielle fjørfebesetninger.