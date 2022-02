Rekordmye skog forsvant i Amazonas i januar

Avskogingen i Amazonas i Brasil var på et rekordnivå i januar. Nesten 360 kvadratkilometer skog forsvant i årets tre første uker. I januar 2021 forsvant 83 kvadratkilometer med skog.

Tallene dekker perioden fra 1. til 21. januar og viser at et skogsområde seks ganger så stort som Manhattan forsvant. Det er ny rekord for januar, trass i at det fortsatt ikke har kommet tall for de siste ti dagene av måneden.

Miljøaktivister sier at det tyder på at 2022 kan bli nok et ødeleggende år for Amazonas-regnskogen i Brasil.

– Et så høyt tall i januar, som er da regnsesongen er på topp, er noe vi må følge med på og som gjør oss ekstremt bekymret, sier Claudio Angelo i klimanettverket Climate Observatory. (NTB)