Rekordimport av svin og ribbe

Den totale importen av kjøtt fra svin, storfe, småfe og kylling var på 25.360 tonn i fjor. Det er en økning på nesten 11.000 tonn, eller 76 prosent, fra året før, skriver Nationen som har fått Landbruksdirektoratet til å hente inn tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det betyr at hver nordmann i snitt spiste nesten fem kilo importert kjøtt i fjor.

Svinekjøtt har hatt den største økningen. I alt ble det importert 7.730 tonn svinekjøtt i fjor. Det er det høyeste som er registrert på statistikken, som går tilbake til årtusenskiftet, og er over tre ganger så mye som i 2019.

– Dette er et resultat av koronapandemien, at vi har flere folk innenfor grensene og at grensehandelen utgjør en god del av kjøttforbruket til vanlig, sier direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura totalmarked.

Mye av veksten i importen av svinekjøtt kommer som følge av økt ribbeimport. I oktober, november og desember ble det ifølge Landbruksdirektoratet importert 1.760 tonn ribbe. Det er det høyeste som er registrert på statistikken, som går tilbake til 2012.

