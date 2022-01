Rekordhøy tømmerhogst i 2021

Det ble solgt 11,5 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021. Det er 11,7 prosent mer enn året før.

Dermed når tømmerhogsten nok en gang et rekordnivå etter en dupp i 2020, skriver Statistisk sentralbyrå.

I tillegg var prisen på tømmer høyere i 2021 enn året før. I gjennomsnitt var prisen på 440 kroner per kubikkmeter industrivirke. Det er en oppgang på 17,3 prosent. De høye prisene skyldes høy etterspørsel både i Norge og internasjonalt.

I Nord-Amerika har det vært økt byggeaktivitet samtidig med at tilgangen på tømmer fra Canada har blitt mindre, noe som har presset opp prisene. Også i Norge har det vært økt byggeaktivitet. Det er imidlertid fortsatt et stykke igjen til toppåret 2007, der tømmerprisen lå på 513 kroner per kubikkmeter i 2021-kroneverdi.

Norge eksporterte 3,9 millioner kubikkmeter tre i 2021 og importerte 349.339 kubikkmeter.