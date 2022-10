Rekordhøy avvirkning av tømmer

Omsatt volum etter tredje kvartal viser at avvirkninga så langt i år er på 8,9 millioner m³. Dette er om lag 0,2 millioner m³ mer enn på samme tidspunkt i fjor.

Avvirkninga i 2021 endte på rekordhøye 11,57 millioner m³. Om vi når dette nivået i 2022 avhenger av flere faktorer. Ikke minst gjelder dette driftsforholdene utover høsten og førjulsvinteren, skriver Landbruksdirektoratet.

Tallene viser at det har vært en stor prisøkning i 3. kvartal 2022. Fra juni til september steg gjennomsnittlig massevirkepris for gransortimentene med nesten 26 prosent. Gjennomsnittlig massevirkepris for alle gransortiment var i september på 358 kroner/m³.

Gjennomsnittlig massevirkepris for furusortimentene var i september på 330 kroner/m³, og det vil si en økning på 25 prosent i løpet av 3. kvartal.

Annonse

− Prisøkningen på massevirke i Europa forklares med en stor etterspørsel kombinert med en begrenset produksjonskapasitet, sier seksjonssjef Trond Svanøe-Hafstad i Landbruksdirektoratet

Også for massevirke lauv er prisen høy med hele 374 kroner/m³ i september. Dette er et prisnivå man ikke har sett i nyere tid, noe som henger sammen med dagens energisituasjon.

For sagtømmer har prisstigingen vi opplevde i sommer flatet ut i 3. kvartal.

− Dette skyldes at sagbrukssektoren nå opplever et prisfall og at byggevarehandelen synker, sier Trond Svanøe-Hafstad.

Les også: Sukker fra grantrær skal brukes i kufôr