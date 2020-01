Rekordår for skogeierne

Fjoråret var det beste året på lang tid for skogeierne. Det ble solgt over 11 millioner kubikkmeter med tømmer, skriver Landbruksdirektoratet. Prisen er også høyere enn på lenge, med 430 kroner per kubikk.

– Volumet er det høyeste noen gang, men om vi justerer for inflasjon kan vi ikke måle oss med tømmerprisen på 50-tallet, sier Per Guldbrand Solli, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet.

Annonse

Prisene i 2019 var likevel 6 prosent høyere enn i 2018, som også var et godt år:

Viken og Innlandet står for to tredjedeler av hogsten, men det er på Vestlandet hogsten øker mest.