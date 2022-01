Reitan Kapital inn på eiersiden i Pronofa

Alternativ proteinprodusent Pronofa ASA henter inn 150 millioner kroner i egenkapital og gjør samtidig Reitan Kapital AS til strategisk eier i utviklingen av næringsingredienser til fôr- og matindustrien.

Soya benyttes som ingrediens i dyrefôr i store deler av norsk landbruk. Selv om Norsk Kylling i dag benytter sertifisert soya, må denne fraktes over store avstander, og kan bidra til økt avskogingsrisiko på verdensbasis, skriver Norsk Kylling i en pressemelding.

Reitan Kapital betaler 42 millioner kroner for ti prosent av aksjene i Pronofa ASA.

– Vi skal bygge en verdensledende, grønn verdikjede som setter en ny miljøstandard for fremtidens næringsmiddelindustri. Et mer bærekraftig fôr er sentralt i dette arbeidet, sier Kjell Stokbakken, adm. direktør i Norsk Kylling.

Norsk Kylling har etablert en egen avdeling for bærekraftig innovasjon under ledelse av Hilde Talseth.

– I arbeidet vårt for en grønnere verdikjede sitter vi ikke med alle svar selv, så vi engasjerer kloke hoder og erfarne hender i arbeidet med å finne nye løsninger på hvordan skal vi skal erstatte soyaen i kyllingfôret. Utover viljen til å investere og satse, så handler det om å være nysgjerrig, nytenkende og åpne for å finne de løsningene som skal bidra til at vi setter standarden, sier Talseth.

Norsk Kylling har samarbeidet med Pronofa i lengre tid, og Talseth vil nå gå inn i Pronofas styre og gjennom det ta en aktiv rolle i selskapets videre utvikling.