Regnskogfondet: – Vi har dårlig tid

Spesialrådgiver Anders Krogh i Regnskogfondet har jobbet i to år med å samle data fra 73 land til rapporten State of the Tropical Rainforest.

Rapporten som er omtalt i NRK, viser at siden mennesket begynte å påvirke regnskogen, er to tredjedeler av den enten borte eller skadet i form av at mange av de store trærne er hogd, samt at veier og åpne felt preger landskapet.

– Ifølge dem som jobber med dette, kan betydningen av regnskogen knapt overdrives, sier Krogh til NRK. Han vurderer den tropiske regnskogen som det desidert viktigste økosystemet vi har på denne jorden.

– Regnskogen produserer veldig mye av sitt eget regn, men den må være av en viss størrelse for å klare dette, forklarer Krogh. Faller den under den kritiske størrelsen, blir klimaet gradvis tørrere og skogen skrumper inn.

Krogh har beregnet avskogingen i Amazonas til 17 prosent, mens 42 prosent regnes som skadet.

– Forskerne tror at et sted mellom 20 og 30 prosent avskoging vil være dette vippepunktet, så vi kan være mellom 3 og 13 prosent unna, sier Krogh.

Avhengig av skadeomfanget vil det ta mellom 30 og 100 år å restaurere skadet regnskog tilbake til opprinnelig tilstand.