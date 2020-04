Regjeringa utvider ordningen for avlingsskader

Dette gir grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste avlingene på normal måte i 2020. Det skriver Landbruks- og matdepartementet (LMD) i en pressemelding.

Mange grøntprodusenter har vært bekymret for om de ville få nok arbeidskraft til innhøstingssesongen, som følge av stengte grenser.

Flere tiltak for grøntnæringa

Regjeringa har tidligere åpnet for tilgang til EØS-borgere, og sørget for at permitterte og arbeidsledige tjener på å ta seg jobb i næringa. Flere av tiltakene som er lansert for næringslivet treffer også grøntnæringa.

– Mange grøntprodusenter skal i disse dager sette i gang med våronna: de skal så og plante, slik at vi får gode, norskproduserte grønnsaker, frukt og bær. Regjeringen skaper nå større trygghet for produsentene, slik at de setter i gang med den produksjonen de opprinnelig hadde planlagt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Grønt, frukt og bær

Endringen i avlingsskadeordningen skal gjelde for frukt, bær og grønnsaker, og årsaken til den manglende innhøstingen må kunne knyttes til restriksjoner i flyten av arbeidskraft som følge av koronapandemien.

LMD vil utforme detaljene i ordningen i samarbeid med Landbruksdirektoratet og næringa. Varigheten vil være for innhøstingssesongen 2020