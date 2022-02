Registrer måleren din nå for å få strømstøtte

Landbruksdirektoratet skriver på sine nettsider at du må registrere deg for å motta strømstøtten til landbruket. Mottakere av produksjonstilskudd for landbruket er også varslet om dette via SMS.

Det som skal registreres er målepunkt-ID(ene) som er knyttet til jordbruksproduksjon og/eller veksthusproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Du skal også oppgi hvilke måneder du har forbruk på de oppgitte målepunktene.

Registreringen gjøres i et eget registreringsskjema med innlogging via Altinn. Du skal bare sende inn registreringsskjemaet én gang for hele perioden. Registreringen gjelder da for desember 2021 og januar, februar og mars 2022, eller for de månedene du har krysset av for.

Du starter registreringen hos Landbruksdirektoratet

For å være med på første utbetalingsrunde av strømstøtte, må du sende inn registreringsskjemaet senest 17. februar. Sender du inn skjemaet etter 17. februar får du utbetalingen på et senere tidspunkt. Landbruksdirektoratet vil jevnlig betale ut støtte utover våren. Utbetalingen kan bli forsinket dersom du blir trukket ut til kontroll. Siste frist for registrering er 15. mai 2022.

Strømstøtten vil slå inn når snittprisen på spotmarkedet passerer 70 øre per kilowattime (kWh). For januar til mars vil 80% av det overskytende dekkes. Taket på inntil 20.000 kWh per måned blir stående for jordbruk, mens det ikke er tak for veksthus.

