Rapport: Sjømatnæringa har større utslepp enn luftfarten

Klimagassutsleppa frå all innanriks sivil luftfart er på 1,1 million tonn, skriver Zerokyst.

Selskapet arbeider med eit grønt teknologiskifte i næringa, og har fått Stakeholder til å utarbeide denne rapporten for å vite kvar ein står. Målet er å bidra til eit kutt på 50 prosent av utsleppa i sjømatnæringa.

Erik Ianssen i Zerokyst seier til NRK at det ikkje er overraskande at det er store utslepp i sjømatnæringa, men at det er viktig at det blir jobba med å få endå meir presise tal.

– Det har vore sagt at vi skal kutte femti prosent, men ingen veit kva vi skal kutte frå og kvar vi skal.

Rapporten viser, trass i at det blir peika på noko usikkerheit rundt tala, kva utfordringar bransjen står overfor.

– Den aller største utfordringa ligg i oppdrettsnæringa. Der blir det snakka om ei tredobling i volum samtidig som forbruket av diesel skal ned med femti prosent, seier Ianssen, som meiner det då må brukast ein heilt annan teknologi enn i dag. (NPK)