– Prøver seg på nybrottsarbeid

Knapstad forsvarer mannen som i forrige uke sto tiltalt i Sogn og Fjordane tingrett i Førde, for å ha avlivet to værer ved å skjære over strupen på dem.

– En obduksjon Veterinærinstituttet gjorde av hodet til den ene væren fastslo at dyret ikke hadde skade som var forenlig med bedøving:

– Det er ikke alle typer bedøvelse som vil være synlig ved en obduksjon. Det man kan se i en obduksjon som denne, er skader som følge av mekanisk bedøvelse. Loven åpner for andre bedøvelsesmetoder enn boltepistol og skytevåpen. Min klient hevder at han brukte strøm for å bedøve dyra, før en bekjent kuttet strupen på dem, sier Knapstad.

Påtalemyndigheten avviser dette, og sier det er straffeskjerpende at han la de to døde dyra inn i hengeren sammen med de fire gjenlevende værene.

– Ikke dokumentert

– Her prøver påtalemyndigheten seg på et nybrottsarbeid, som jeg mener det ikke er rettslig grunnlag for. Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at det var en psykisk påkjenning for de gjenlevende sauene at de to døde dyra var i samme henger. Det er heller ikke tilstrekkelig klart i dagens lovgivning at en slik “psykisk påkjenning” er straffbar. Hvis dette skal legges til grunn må lovgiver etter min vurdering endre loven, sier Knapstad.

– Er avlivingsmetoden et resultat av relegiøs eller kulturell tradisjon fra det landet tiltalte opprinnelig kommer fra?

– Det er ikke noe holdepunkt for at det er religiøst begrunnet, svarer Knapstad.

Etter det Bondebladet erfarer er tiltalte oppvokst i et land i Øst Europa der befolkningen i all hovedsak er kristne.

– Svikt i etterforskningen

Under rettssaken innkalte forsvareren bonden som solgte de seks værene som vitne, for å bekrefte at tiltalte hadde med fôr og vann til dyra under transporten.

– Er bonden som solgte sauene tiltalt for dette forholdet?

– Nei, påtalemyndigheten har ikke vist noen interesse for å avhøre bonden. Det synes jeg er underlig. Politiet skal etterforske saker objektivt og fravær av etterforskning basert på de opplysninger tiltalte gav i politiavhør er helt opplagt en svikt i etterforskningen.

– Hva synes du om aktors påstand om åtte måneders ubetinget fengsel?

– Hvis min klient skulle bli funnet skyldig, mener jeg det likevel ikke er grunnlag for å idømme han en slik straff utifra dagens rettspraksis, svarer Knapstad.