Produsenten svarer

Monika Esch, produktleder hos Minitube, som produserer Andromed, skriver dette i en epost til Bondebladet:

AndroMed har vært på markedet i over 25 år, og brukes i nærmere 100 land. Det er et svært kjent merke med godt rykte blant sædprodusenter for storfe og sau.

Vår kunde i Norge har brukt AndroMed med stor suksess til frysing av sauesæd gjennom årene, og har ved flere anledninger bekreftet at de har hatt gode resultater med produktet. Det er riktig at en batch AndroMed nylig ble tilbakekalt av Minitube fordi kunder rapporterte om uvanlig lav sædmobilitet etter frysing og tining av sæd, der denne batchen ble brukt.

Den berørte batchen av fortynningsvæske ble ikke tatt i bruk til inseminering med frossensæd på sau i Norge, ettersom den ble tilbakekalt før det var aktuelt for dem å ta den i bruk.

Blichfeldt forteller at rester av AndroMed fra forrige sesong ble brukt til å fryse sæd denne sesongen. Mens forrige sesong med frossensæd var vellykket, mener han de dårlige resultatene denne sesongen skyldes den samme fortynningsvæsken som ga et godt resultat i fjor. Den uttalelsen gir åpenbart ingen mening.

Gode rutiner for produksjon og salg av frossensæd innebærer en kvalitetstest av hvert ejakulat som er fryst ned, for å unngå at saueprodusentene får doser med dårlig sædkvalitet. Dårlig kvalitet på tint ejakulater kan ha mange årsaker, da det er mange faktorer som påvirker overlevelsen av sæd ved frysing og tining.

Det kan for eksempel være kvaliteten på fersk sæd, væren og dens ernæring, årstida, fryse- og tineprosessen og insemineringsforberedelsene, for å nevne noe.

Dårlig sædkvalitet kan føre til lavere fruktbarhet, partier av dette bør ikke sendes ut til produsentene fra sædprodusenter som jobber ansvarlig og holder internasjonale og nasjonale standarder for sædkontroll i et laboratorium.

Med andre ord: Hvis dårlig overlevelse av sædceller har ført til lavere fruktbarhetstall i Norge, må det stilles spørsmål ved frysing og kvalitetskontroll hos sædprodusenten. Vårt produkt AndroMed er definitivt ikke knyttet til lav fruktbarhet hos norsk sau.