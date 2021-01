Prisoppgang på sagtømmer

Viken Skog skriver i en pressemelding at stor global etterspøetter trelast gjør at prisene for sagtømmer stiger. Skogselskapet økte derfor sagtømmerprisene fra nyttår. Økningen varierer med hvilke avtaler de har fått fremforhandlet med sagbrukene, men utgjør i størrelsesordenen 50-65 kroner per kubikkmeter i de fleste områdene som Viken Skog har aktivitet. For massevirke skriver skogeiersamvirke at situasjonen fortsatt er krevende, men at de nå har sikret avsetning for et tilnærmet normalt avvirkningsnivå.

