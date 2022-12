Prior-kylling skal få norske blåskjell

Hilde Faaland Schøyen er fagsjef i Fiskå Mølle og leder prosjektet som nå samler flere store aktører fra norsk hav- og landbruksnæring.

– Grønn omstilling krever samarbeid på tvers av sektorer. Sammen skal vi utvikle beste prosesseringsteknologi for blåskjell, for å få frem et kvalitetsprotein som egner seg til våre husdyr, både på land og i vann.

Det nye proteinet kan erstatte protein fra både soya, maisgluten og fisk. I første omgang skal dette brukes i kyllingfôr, og kylling fra Prior blir de første til å teste det nye fôret.

– Slaktekylling skal vise anvendeligheten og verdien i norsk matproduksjon. Slik lager vi et marked, som skal sikre suksess i oppbygningen av en ny råvareproduksjon i Norge, sier Schøyen.

Store ambisjoner i Nortura

Forskning som dette er helt avgjørende for at vi skal nå vårt mål, mener leder for bærekraft i Nortura, Cecilie A. Hultmann.

– Selvforsyningsgraden for mat i Norge er for lav. Regner man med behovet for import av kraftfôrråvarer, er vi selvforsynt med ca. en tredjedel av det vi forbruker av mat i Norge. Derfor går Nortura inn for å øke norskandelen i fôret vårt opp mot 100 prosent innen 2030, sier Hultmann.

Høy biologisk verdi som fôr og mat

Blåskjell har den unike funksjonen at den renser vannet for blant annet karbon, nitrogen, kalsium og fosfor.

Ifølge Schøyen har Norge mulighet til å samle store mengder næringsstoffer ved hjelp av denne organismen. Samtidig er næringsinnholdet i blåskjell av høy biologisk verdi.

– Blåskjellkroppen er proteinrik og har et godt innhold av essensielle aminosyrer, og fordøyeligheten er høy. Kombinasjonen av innhold og tilgjengelighet betyr at proteinet har høy biologisk verdi som fôr og mat. Blåskjell inneholder noe fett også, avhengig av tid på året og utviklingstrinn i skjellet. Det er høyt innhold av sunt, flerumetta fett, sier Schøyen.

Skjellene kan brukes

Ikke bare blåskjellmuskelen, men også skjellene kan brukes i kraftfôr til husdyr. Skallene består av kalsiumkarbonat, som brukes som kalsiumkilde i kraftfôr i dag.

Skjell inneholder sirkulært karbon, i motsetning til kalkstein, som er fossilt.

Schøyen forventer positive resultater på appetitt, tilvekst, fôrutnytting og kjøttkvalitet hos kyllingene. Dette gjenstår å bekrefte, men lignende forsøk på andre husdyr har gitt gode resultater i våre naboland.

– Forsøk med gris i Danmark har vist at blåskjellprotein er like bra, eller bedre, enn fiskemel, og forsøk med verpehøner i Sverige har vist at hønene yter like godt eller bedre, når soya og fiskemel erstattes med blåskjellprotein, sier fagsjefen.