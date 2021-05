Brudd i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag varslet på en pressekonferanse i ettermiddag at de ikke går i forhandlinger etter å ha mottatt statens tilbud på rundt 900 millioner kroner.

– Årets jordbruksforhandlinger stopper her. Avstanden var for stor mellom regjeringens virkelighetsforståelse og det inntektsløftet vi mener er helt nødvendig. Derfor bryter vi, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

– Et skikkelig inntektsløft må på plass for at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres, og en investeringspakke er helt nødvendig for at melke- og storfebønder skal kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Det var det ikke mulig å få til med regjeringens tilbud, sier Bartnes.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) la ikke skjul på at hun var skuffet over utfallet.

– Jeg kjenner på en utrolig skuffelse over at vi ikke engang satte oss ved forhandlingsbordet, sier hun.

Gjelder framtidas landbruk

- Det er et voldsomt trøkk blant bøndene, men det virker ikke som om regjeringa har forstått alvoret i situasjonen, sier Bartnes.

Jordbruket leverte et krav som ville føre landbruket i en annen retning enn den regjeringa har ført de siste årene. Det handler om å ta grep for at bonden skal kunne fortsette å dyrke jorda og være til stede over hele landet. Det trengs et helt nødvendig inntekstløft som et første steg på veien for å redusere inntektsgapet og heve inntektsnivået i jordbruket.

- Hverdagen til mange bønder har blitt vanskelig fordi inntektene er for dårlig. Mange har nådd grensen for effektivisering. De kan ikke løpe raskere og bli større, sier Bartnes.

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2021.

-Tilbudet viser manglende vilje til å følge opp Stortingets politikk om at inntektene til bønder skal nærme seg andre grupper, og ha et landbruk over hele landet, avslutter Bartnes.

Det ble brudd fordi Regjeringas tilbud: Ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om Ikke sørger for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk