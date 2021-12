Premierer bøndene med ekstra betaling

Meny skriver i en pressemelding at de fra årsskiftet gir norske angus-bønder økt betaling for kvalitetskjøttet. Årsaken er at de ikke greier å dekke etterspørselen de har fra kundene.

- For første gang i historien opplever jeg at en butikk-kjede uoppfordret spør om å få betale mer for varene, sier gründer og aktiv eier Anbjørn Øglend i Prima Jæren.

Angus-satsingen, som ble etablerte i 2013 på tvers av verdikjeden, er en suksesshistorie. Målet var å lage Norges beste biff med jevnt høy kvalitet til enhver tid. I dag er det hele 1400 norske angus-produsenter, og de klarer ikke å dekke etterspørselen. Meny-butikkene selger ut alt de får inn av angus.

- Det er svært gledelig å erfare at norske forbrukere er villige til å betale for den høye kvaliteten på angus-kjøttet. Det gjør at vi kan gi mer penger tilbake til bøndene. Angus-tillegget vårt på kr 3 pr kilo er en premiering av det fantastiske kvalitetskjøttet bøndene leverer. Målet er også å stimulere til økt produksjon av riktig kvalitet. Vi er ikke i nærheten av å dekke etterspørselen, sier Einar Gundersen, kategoridirektør i Meny.

De tre kronene vil komme oppå de ordinære vilkårene som gjelder i angusavtalen.

Han understreker at de ekstra kronene går direkte tilbake til bøndene, og at de kommer på toppen av allerede gode betalingsbetingelser knyttet til Angus-avtalen.

Mellom 8 000 og 10 000 dyr i året

Tidligere i høst sa Anbjørn Øglend til fagbladet Norsk Landbruk at veksten i etterspørselen er så stor at Prima tror de i framtida har behov for mellom 8 000 og 10 000 dyr i året. I dag er det Nortura som står for all slakting av dyr på angusavtalen, mens nedskjeringa skjer hos Prima Jæren. De har ett anlegg på Kviamarka på Nærbø og kjøpte senest i år Nortura sitt gamle anlegg i Egersund, som ble lagt ned da Nortura åpnet sitt nye anlegg i Tønsberg.