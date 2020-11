Politiet truet minkprodusenter mot bedre vitende

Selv om det danske rikspolitiet visste at det ikke var lovhjemmel til å avlive alle mink i Danmark, ble minkoppdrettere i flere dager truet med at besetningen deres ville bli avlivet, om de selv nektet. Det skriver danske Landbrugsaviken.dk.

Sier du nei til å avlive minken din, kommer myndighetene og gjør det for deg, og da får du ikke tempobonus. Det var grovt sagt beskjeden politiet skulle gi minkprodusentene hvis de vurderte å si nei til å avlive alle minkene sine i dagene fra 6. til 8. november.

Det viser den danske regjeringens redegjørelse.

Den viser samtidig at politiet allerede 5. november fikk vite at de ikke hadde lovhjemmel til å avlive all dansk mink.

Likevel fortsatte de truslene i flere dager, inntil praksisen ble endret 10. november.

Krenket menneskerettighetene

Det danske rikspolitiet har krenket menneskerettighetene til minkoppdretterne, mener jusprofessor Frederik Waage ved Syddansk Universitet.

– Det er klart i strid med menneskerettighetskonvensjonen å gjøre inngrep i borgernes rettsforhold når man ikke har hjemmel for det, sier han til den danske Landbrugsavisen.

– Det er en skjerpende omstendighet at man gjør noe med åpne øyne, og samtidig vet at det er ulovlig, sier Waage.

Justisminister Nick Hækkerup har beklaget svar-manualen politiet fikk beskjed om å bruke.

Politiet har beklaget overfor minkprodusenter.

Beslutningen om å avlive alle danske mink ble meldt på et pressemøte 4. november. Årsaken var en type korona oppdaget hos mink, som man frykter vaksinene ikke vil virke mot.