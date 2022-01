Fjernet 23 mil med gammel piggtråd

Siden 2010 har det vært forbudt å bruke piggtråd for å regulere dyrs ferdsel. Gjerder med piggtråd fra tiden før lovreguleringen, skal dermed erstattes med piggfrie alternativ ved vedlikehold. For å forhindre videre forsøpling, og skade på dyr og mennesker lanserte Statsforvalteren i Rogaland prosjektet «piggtråd 2021», der deler av tilskuddet til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), skulle benyttes til å dekke noen av kostnadene ved fjerning av gammel piggtråd.

I løpet av 2021 ble det delt ut 2,8 millioner kroner gjennom denne ordningen. Statsforvalteren i Rogaland har gitt 10 kroner pr. meter eller en timebetaling på 330 kroner for person eller 600 kroner for person med traktor, for jobben med å fjerne piggtråden.

– Prosjektet har gått veldig bra, sier sier Nono Dimby, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Rogaland til NRK. Dimby er imponert over bøndenes innsats og bekrefter at bøndene totalt har fjernet 230 kilometer med piggtråd.

I dag kan alle søke om tilskudd til å erstatte piggtrådgjerder gjennom SMIL-ordningen, men Rogaland er foreløpig det eneste fylket som gir støtte uten at man samtidig må sette opp et nytt gjerde.

Annonse

Les også: Ida skulle gjerne tatt fagbrev i gjerdemontering

Les også: Me treng ein gjerdestandard

Les også: Nytt beitekrav kan øydelegge for Anders