Pensjonister kan jobbe med ukrainske flyktninger uten avkortning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomførte i mars en forskriftsendring som innebærer at også pensjonister med offentlig tjenestepensjonsordning eller offentlig avtalefestet pensjon kan jobbe med flyktningstrømmen fra Ukraina på pensjonistlønn uten å få avkortet pensjonen.

Denne ordningen videreføres, til utgangen av juni 2023, skriver regjeringen.no.

– Krigen i Ukraina har ført til en historisk stor flyktningstrøm til Norge. Dette har skapt et stort press på kommunene som tar dem imot, og et akutt behov for arbeidskraft. For å få tilgang til mer arbeidskraft, har regjeringen har lagt til rette for at også pensjonister i offentlig sektor fritt kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Annonse

Partene i KS-området har avtalt en ordning med pensjonistlønn etter særskilt sats for slikt arbeid.

Ordningen gjaldt først ut året 2022, men på anmodning fra KS videreføres den slik at pensjonister med offentlig AFP som på pensjonistvilkår jobber med TISK-tiltak og vaksinering som følge av covid-19, eller arbeid med flyktninger fra Ukraina, ikke får avkortet pensjonen fram til utgangen av juni 2023.