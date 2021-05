Pelsdyrnæringa får 150 millioner kroner mer i kompensasjon

– Avviklingen har skjedd raskere enn det man har regnet med, og det er bare et fåtall pelsdyroppdrettere som fremdeles har pelsdyr, heter det i en pressemelding fra Landbruksdepartementet.

15 mill til omstilling

Regjeringa foreslår også å øke bevilgningen til omstillingsordningen for oppdrettere med 15 millioner kroner i år. Mange har søkt på ordningen, ifølge regjeringa, som ønsker å gjøre det mulig med en rask omstilling til annen virksomhet.

Stortinget gikk inn for et pelsforbud i 2019. Saken regnes som en stor seier for Venstre, som fikk gjennomslag for at pelsdyrnæringa skal avvikles innen 2025.

Vil ha rettferdig erstatning

– Når Stortinget snart skal ta stilling til erstatningsordning, må fellesskapet stille opp og erstatte pelsdyrbøndenes tap som følge av forbudet mot pelsdyr, sier Innlandet Arbeiderpartis leder Lise Selnes i en pressemelding.

Det må være en rettferdig og individuell behandling av erstatningssakene, og fellesskapet må ta kostnadene, mener hun.

– Det er ikke akseptabelt at enkeltbønder opplever å bli sittende med regningen for forbudet selv, slik regjeringas utkast til erstatningsordning legger opp til, sier Selnes.

– Vi tar nå saken opp med Arbeiderpartiets stortingsgruppe og med våre folk i næringskomiteen. Måten regjeringen besluttet avvikling av pelsdyrnæringen på, har skapt stor usikkerhet, høyt konfliktnivå og bekymringer for pelsdyrbønder og deres familier. Behandlingen i Stortinget må bidra til å løse noen av de mange flokene som regjeringens beslutning har skapt for folk, sier Ap-politikeren.