Påvist kverke på hester i Trøndelag og Møre og Romsdal

8. juni ble det påvist kverke på en hest ved en liten stall i Levanger, og 14. juni ble det påvist kverke ved Stall Kringla i Steinkjer og ved Molde og Hustadvika rideklubb ved Tustn i Molde. Stallene er båndlagt.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet jobber med smittesporing og prøvetaking.

Kverke er en akutt og smittsom bakterieinfeksjon i luftveiene hos hester. Symptomene kommer plutselig i form av snørr, hoste, feber og deretter hovne lymfeknuter.

Kverke kan behandles med antibiotika, og behandlingen er effektiv for de fleste hester. Vær obs på at et mildere sykdomsforløp ikke er uvanlig.

– Den viktigste tiltaket for å hindre spredning av kverke er å begrense flytting av hester. Vi ber nå alle hesteeiere i områdene rundt smitteutbruddet om å redusere kontakten mellom staller så mye som mulig, inntil videre, sier Gunnhild Okkenhaug, avdelingssjef avdeling Sør-Innherred, i pressemeldingen.

Kverke er ikke farlig for mennesker.

Godt smittevern er viktig

Kverke smitter ved kontakt mellom hester, men den kan også smitte via gjenstander og mennesker.

– Det er alltid viktig å tenke smittevern og ha gode rutiner på alle staller, men dette er ekstra viktig i områder der vi vet det er smitte i omløp. Dersom du har planlagt å besøke staller i området, er det viktig at du sjekker om stallen er smittet før du kommer. Dette gjelder også dyretransporter, hovslagere og veterinærer, sier Okkenhaug.

Enkle rutiner kan hindre at hesten din blir syk og hjelpe deg til å unngå at din hest smitter andre dyr og mennesker.

Råd

Her er noen gode råd fra Mattilsynet:

Lag enkle hygienerutiner i stallen. Vask hender i lunkent vann med såpe før og etter stell av hesten, spesielt mellom håndtering av ulike hester. Håndsprit kan brukes som et alternativ, men fungerer dårlig på tilgrisede hender.

Unngå unødvendig persontrafikk inn og ut av stallen. Informer besøkende om hygienerutiner.

Bruk rene klær og støvler når du beveger deg mellom ulike staller.

Unngå å bruke samme fôrbøtte, vannkar, børste og hovskrape til flere hester eller til ulike grupper av hester. Ikke dypp vannslangen i drikkekar eller bøtte.

Bokser bør vaskes og desinfiseres og strø fjernes/byttes, dersom hester fra ulike hestehold bruker samme boks.

Ikke la hesten din hilse på andre hester.

Nye hester på stallen bør holdes isolert de første 14 dagene.

Kun friske hester skal på stevner. Hesten skal være feberfri, den skal ikke ha diaré, neseutflod eller andre tegn på sykdom. Ta gjerne temperaturen til hesten før du drar på stevne.

Dersom man mistenker kverke, skal Mattilsynet varsles umiddelbart på 22 40 00 00.