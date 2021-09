Pærebrann funne i tre nye kommunar i 2021

– Vi vil fylgje situasjonen i områda framover. Vi har i år ikkje fått meldingar om pærebrannsmitte i frukthagar, men pærebrann er påvist i vintermispel i ein planteskule, skriv Brita Toppe, seniorrådgjevar i Mattilsynet, i ein e-post til Bondebladet.

På verdsbasis er pærebrann ein av dei mest alvorlege sjukdomane i eple- og pæredyrking. Plantene blir angripne gjennom blomar, blad, unge skot og ferske sår i barken på greiner og stamme. Blomar og skot kan visne svært raskt, under gunstige forhold i løpet av ei vekes tid. Barken på greiner og stamme blir drepen, slik at planta døyr, skriv Nibio.

– Det har vore ein varm og lang sommar mange stader. Korleis verkar det inn på utvikling og spreiing av den farlege sjukdommen?

– Det er tre ting som verkar inn på spreiing av pærebrannsmitte: mengda av smitte, temperatur og nedbør (fukt). I år har vi hatt det varmt, men vi har også hatt forholdsvis tørre forhold. Det har derfor ikkje vore noko «rekordår» for spreiing av pærebrann, men det er lokal variasjon, opplyser Toppe.

Rydder vertsplanter i fruktområde

– Kva tiltak har Mattilsynet gjort for å overvinne/førebyggje pærebrann i år?

– Gjennom «pærebrannprosjektet», som er eit samarbeide mellom Mattilsynet og Nibio, har vi gjennomført kartleggingsarbeid langs heile kystlinja frå Kristiansund til Østfold. Vi har også vidareført førebyggjande rydding av lett mottakelege vertsplanter i område rundt planteutsal og planteskular, og i fruktdyrkingsområde på sør- og vestlandet. Smitteutbrot i nye kommunar og i planteproduksjon er følgt opp og handtert, skriv Toppe.

– Tysnes er ikkje langt unna Hardanger. Fryktar de at smitten kan nå frukthagane i Hardanger og Sogn dei neste åra?

– Hovudmålet for pærebrannarbeidet er mellom anna å hindre at smitten når fruktdistrikta. Det er etablert buffersoner mellom ytre kyststrok, der smitten er etablert, og fruktdistrikta i indre strok. På Tysnes fann vi pærebrann i eit avgrensa område på Våge. Alle planter med symptom er rydda for å hindra vidare spreiing. Så langt har vi ikkje observert smitte andre stader på Tysnes. Funnet endrar ikkje noko særleg på risikobildet når det gjeld introduksjon mot Hardanger, men det understrekar den generelle risikoen som er der når vi har etablert pærebrannsmitte ikkje så langt unna fruktdistrikta. Ein må til dømes vera varsam med flytting av bikubar og liknande.

– Det finst fleire potensielle smittekilder. Kva er dei største vertsplantene for pærebrann?

– Sjukdommen har mange vertsplanter i rosefamilien, men i Norge har vi erfart mest smitte i storblada mispel, bulkemispel og pilemispel. I år har vi også funne pærebrannsmitte i småblada mispel, vintermispel, og vil ha auka merksemd på dette planteslaget framover. I fjor var det eit stort åtak av pærebrann i ei epleplanting i Rogaland.

Annonse

Oppfordrar til dugnad

– Korleis kan ein førebyggje best mogleg mot sjukdommen?

– Det beste tiltaket er å fjerne lett mottakelege vertsplanter (bulkemispel og pilemispel). Bulkemispel spirer lett frå frø, så arbeidet i eit område krev oppfølging over tid. Vi oppmodar alle til å bidra inn i dette førebyggjande arbeidet, det er ei oppgåve det offentlege ikkje kan klare aleine. Ved å fjerne lett mottakelege vertsplanter reduserer vi risikoen for at pærebrannsmitten får fotfeste i eit nytt område. Vidare er det viktig å hindre introduksjon av smitte med sjuke planter eller ved flytting av bikubar, forklarer Toppe.

– Fører tilsyn med importørane

Latent pærebrannsmitte i plantemateriale representerer generelt ein stor fare for introduksjon av bakterien frå utlandet.

– Korleis er kontrollen med importert plantemateriale?

– Det norske regelverket har forholdsvis strenge krav for import av frukttre, og forbod mot import av mottakelege prydplanter frå land der pærebrann er påvist. Det er importøren som har ansvaret for at plantene er friske og innfrir krava, og som må gjennomføre mottakskontroll av plantene på importtidspunktet. Mattilsynet fører tilsyn med importørane, og har i tillegg noko offentleg kontroll på eit utval sendingar. Smitten kan vera skjult på importtidspunktet, og det er derfor viktig å vera merksam på utbrot av sjukdommen også ei tid etter utplanting, skriv Toppe til Bondebladet.

– Det er importøren som har ansvaret for at plantene er friske og innfrir krava, og som må gjennomføre kontroll av plantene. Tek importørane nok ansvar for dette?

– Importøren har ansvaret for å gjennomføre mottakskontroll av planter frå utlandet. Mattilsynet mottar ikkje så mange meldingar frå importørane om skadegjerarar, eller andre feil etter gjennomført mottakskontroll. Vi har prioritert tilsyn med importør og deira mottakskontroll over fleire år, og tilsynet viser at fleire har manglande kunnskap om plantehelse, regelverket og krava til mottakskontroll. Dette er generelle resultat, vi har ikkje spesifikk kunnskap om dei som importerer pærebrannvertsplanter.

– Det er vanskeleg å avdekke planteskadegjerarar på importtidspunktet. For å sikre god plantehelse bør importøren også har god kjennskap til eksportør, produksjonsstad og planteslaget som blir importert. Det kan også vera nødvendig med oppfølging av trea etter at dei er planta ut, skriv Toppe.

Hindre introduksjon og spreiing

– Blir det brukt nok ressursar her i landet på å overvinne denne farlege sjukdommen?

– Den offentlege innsatsen må setjast inn der den har størst effekt for å hindre at pærebrannsmitten vert spreidd til nye viktige område. Dette set føringar for Mattilsynet sine prioriteringar. Målet for vårt arbeid er å hindre introduksjon og spreiing av sjukdommen til område med kommersielt viktig fruktproduksjon og til andre delar av landet utan smitte. Vi gjennomfører tiltak både av førebyggjande karakter og tiltak når pærebrann vert påvist, skriv Brita Toppe.