Overhalla-bønder fikk Tines dyrevelferdspris

Dyrevelferd er et av norsk landbruks beste konkurransefortrinn og det er et område som vi kan levere på som næring, mener vinnerparet.

– Vi har ikke nytt fjøs, men et kråkeslott påbygd i alle retninger. Nominasjonen viser at dyrevelferd ikke nødvendigvis handler om store investeringer, men bruk av tid på dyra og gården. Familielandbruket og ressurser til å ha tid til å være bonde, er et dyrevelferdstiltak vi ikke må glemme. Bonden er nøkkelen. Hurra for norsk mat og norsk landbruk, sier Tilde Sæther og Benjamin Eliassen.

De to andre kandidatene til dyrevelferdsprisen var Elin Karin og Geir Kjetil Aa Hope i Gloppen – og Kari og Sjur Lauvdal fra Marnardal. Prisen ble utdelt under en produsentlagssamling på Lillestrøm, skriver Tine.

Godt omdømme

– Jeg er stolt over alle dem som bidrar til å ta arbeidet med dyrevelferd i Tine et skritt videre, og gratulerer vinnerne. Friske dyr som har det bra, er forutsetningen for å produsere melk av høy kvalitet. Og hvordan vi behandler dyra våre, handler om helt grunnleggende verdier, sier styreleder i Tine, Marit Haugen.

Tine og norsk landbruk har et godt omdømme hos forbrukerne, men hver eneste dag må vi vise oss den tilliten verdig, mener Haugen.

– Jeg håper både vinneren og årets kandidater til dyrevelferdsprisen, motiverer oss alle til videre innsats for dyras beste, for en ting er sikkert: Vi er bedre i dag enn vi var i går, men ikke fullt så gode som vi kommer til å bli i morgen, sier styrelederen.

Kjøpte gården i 2016

Sæther og Eliassen kjøpte gården i Overhalla i 2016. Paret leverer årlig cirka 160 000 liter kumelk, jevnt fordelt over året. Gården leverer elitemelk og kontroller viser gode resultater for helse, fruktbarhet og alle øvrige områder i produksjonen.

Juryen trekker fram at ved overtakelsen hadde fjøset en eldre løsninger, men at det er gjort mange endringer som kommer dyrene til gode. Utbedrende arbeid har gitt romsligere forhold for kyrne og det er blant annet liggebåser for alle dyr.

Lett atkomst til lufte- og beiteareal

Liggearealet er mykt og tørt, og det er børster både til kyr og kviger. Blant andre forhold som trekkes fram, er fleksibel løsning med lett atkomst til lufte- og beiteareal. Kalving skjer ellers i kalvingsbinge, og kalven får gå med mora 1–2 uker.

Det praktiseres lang beitesesong både for kyr og ungdyr, og lufting av kyrne hele året. Det er lett tilgang til uteareal for melkekyrne, og de går fritt ut og inn i beitesesongen. Klauvskjæring gjøres tre ganger årlig, og klauvhelsa er svært god.

Drektige kviger går på stort felles utmarksbeite med heltidsansatt gjeter, ei ordning som sikrer godt tilsyn med dyra.

Rema 1000 med i juryen

Rema 1000 har deltatt i juryen. God dyrevelferd er et viktig satsingsområde for selskapet, forklarer kategorisjef Trond Morten Helgesen.

– Vårt krav er at dyrenes velferd skal vies tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom hele dyrets livsløp. Vi syns det har vært bra å delta i juryen til prisen. Vi har vi fått god innsikt i driften til de nominerte kandidatene, vi har fått møtt produsenter som jobber godt med dyrevelferd og vi har lyttet til deres tanker om fremtidig arbeid for god dyrevelferd, sier Helgesen.

