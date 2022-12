Over 30 000 flyktninger i norske kommuner

Nær 3000 har avtale om å bosettes i en kommune de neste ukene, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Da krigen brøt ut i februar, skjønte vi at det kunne komme mange flyktninger også til Norge. Engasjementet for å hjelpe har vært stort, og kommunene har bosatt over 30 000 personer til nå i år. Det er sju ganger flere enn i fjor, 4489. Det viser at kommunene klarer å omstille seg raskt, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

354 kommuner har bosatt flyktninger

354 av 356 kommuner har bosatt flyktninger i år. Det er små kommuner som bosetter prosentvis mest i forhold til befolkningstall i kommunene.

De ti kommunene som har bosatt flest prosentvis i forhold til befolkning, er alle små kommuner med under 4000 innbyggere. Utsira, Fedje og Nore og Uvdal har for eksempel bosatt opp mot 5 prosent av befolkningstallet.

– Det er veldig imponerende, sier Mjøs Persen.

De største kommunene har til sammenlikning bosatt om lag 0,3 prosent.

Fordelingen mellom fylkene viser at det er bosatt flest i Viken og Vestland, mens bosatte relativt til befolkningen er høyest i Rogaland og Nordland.

Bygget opp tilbudet

Mange kommuner som ikke har tatt imot flyktninger på en stund har måtte bygge opp tjenestetilbudet gjennom året for å kunne ta imot flyktninger.

– Engasjementet blir tydelig når kommuner som startet fra grunn klarer å bosette titalls flyktninger. Noen kommuner, som Hjartdal, har i tillegg bygget opp tilbudet for å ta imot flyktninger som krever noe ekstra. Det er viktig, sier statsråden.

Kommunene er anmodet om å bosette 35 000 flyktninger til neste år. Fordelingen per kommune er nå klar og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har sendt ut brev til alle kommuner.

– Nå er det viktig at vi holder trykket oppe. Vi skal ta imot mange, og vi må være innstilt på at det kan komme enda flere, samtidig skal vi fortsette den viktige jobben med å bidra til at de som er bosatt blir integrert i lokalsamfunn og kommer seg i aktivitet, sier Mjøs Persen.

Flest flyktninger per innbygger i 2022, innbyggertall i parentes:

Utsira 15 (188)

Fedje 24 (502)

Nore og Uvdal 107 (2455)

Beiarn 41 (1012)

Rendalen 64 (1722)

Berlevåg 33 (906)

Høylandet 43 (1193)

Vevelstad 16 (462)

Dønna 47 (1369)

Aukra 120 (3518)